“Odio La Sad”: «Il nostro album tra Sanremo, Rose Villain e i Pinguini Tattici Nucleari»

Dopo il loro pazzo Sanremo con "Autodistruttivo", il trio punk La Sad pubblica l'album "Odio La Sad".

In 11 canzoni scoprirete meglio il loro spirito rivoluzionario con tanti amici come i Pinguini Tattici

Nucleari (Riccardo Zanotti ha scritto "Autodistruttivo" con loro), Rose Villain, gli Articolo 31, i

BNKR44, Naska e Donatella Rettore. «A Sanremo siamo riusciti a essere noi stessi» spiega Plant

«siamo diventati delle "mascotte" ricevendo un'accoglienza incredibile». Proprio lì hanno conosciuto

Rose Villain e dato vita al duetto con Donatella Rettore in "Lamette". «Rose ci ha fatto dei bei

complimenti, abbiamo pensato così di invitarla» spiega Fiks «mentre con Donatella abbiamo creato

un ponte ideale con l'inedito che parlava di un tema delicato come la salute mentale». Dietro i

capelli colorati e l'abbigliamento stravagante, c'è sempre il desiderio di veicolare messaggi serissimi.

«È un disco che parla di unione e di ribellione contro le discriminazioni» dice Theø «noi cantiamo il

disagio di una generazione e la nostra rabbia che deve diventare benzina per reagire».

Fiks: «Nel disco usiamo lo strumento della ribellione per parlare di temi molto seri, il rifiuto esterno di un colore dei capelli è solo la punta dell'iceberg di comportamenti che poi portano, purtroppo, anche a togliersi la vita. Abbiamo scoperto che di fronte alle discriminazioni, l'importante è non essere soli. Da un certo punto di vista è una fortuna fare musica perché ci permette di sfogarci, di sentirci più forti, di arricchirci assieme delle esperienze che arrivano anche da chi ci ascolta».

Theø: «Alla fine è quello che cerca di fare un po' nel punk per com'è nato, no? Se nel nostro precedente disco i temi erano più personali, forse un po' più depressi, questa volta cerchiamo una forma più concreta di rivalsa, in una ribellione che diventa più che altro uno sfogo».

Plant: «A Sanremo siamo riusciti a essere noi stessi, siamo diventati delle "mascotte" ricevendo un'accoglienza incredibile. Onestamente ci sono stati momenti più alti, altri più bassi perché il sovraccarico di interviste non è facile da gestire sapendo di doverti esibire. Però è stato un passaggio fondamentale sia in termini di popolarità che di messaggio: ce ne siamo fregati delle conseguenze del nostro essere fuori dal coro e questo è piaciuto».

Fiks: «Rose ci ha fatto dei bei complimenti, abbiamo pensato così di invitarla nel disco, mentre con Donatella abbiamo creato un ponte ideale con l'inedito che parlava di un tema delicato come la salute mentale. Con tutti gli altri come con i BNKR44 siamo amici da più tempo, con J-Ax siamo riusciti a duettare con lui in Piazza Duomo all'evento Love Mi, e anche con i Pinguini lavoriamo da tempo visto che "Autodistruttivo" l'abbiamo scritto con Riccardo Zanotti».

Plant: «Abbiamo scoperto che i nostri fan hanno dei gruppi Telegram dove parlano di noi, non sono gruppi ufficiali ma si supportano l'uno con l'altro. Poi credo che Sanremo abbia allargato tantissimo la fascia di pubblico che ci segue. Per alcuni bambini siamo come dei supereroi e anche tanti adulti vengono a vedere cosa combiniamo in giro».

Theø: «In questo tour ci sarà molto più budget. Noi più che usarlo in luci e effetti speciali, ci piace creare situazioni divertenti di scenografia, chiamando persone del pubblico, facendo cose pazze come aprire un piccolo salone di bellezza nel bel mezzo del concerto. Sono sketch comici che piacciono molto a noi e a chi ci viene a vedere. Anche nei nostri prossimi concerti, ne vedrete di tutti i colori».