«Ogni volta che è Natale», la sorpresa di Raffaella Carrà sotto l’albero

27 Settembre 2018 | 12:20 di Redazione Sorrisi

L'improvviso abbassarsi delle temperature ci ha portato in pochi giorni dall'estate all'autunno, neanche il tempo di rendersene conto e tra poco sarà Natale. Quest'anno lo potremo festeggiare con una bellissima sorpresa firmata Raffaella Carrà.

«Ogni volta che è Natale», pubblicato da Sony Music uscirà giusto in tempo per le feste e sarà un disco di canzoni natalizie, scintillante già a partire dalla copertina: da vera star del mondo dello spettacolo, Raffaella canta e balla in un’enorme e sfavillante stella dorata su uno sfondo bianco neve.

Raffaella aveva annunciato un progetto segreto ai primi di agosto tramite Twitter e ora, finalmente, sappiamo a cosa si riferisse.



Buone vacanze. Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale. Vi abbraccio — Raffaella Carrà (@raffaella) 10 agosto 2018

La copertina