Olly: «”Tutta vita” è il mio modo di affrontare la vita»

Siamo stati nello studio di registrazione dell'artista per farci raccontare tutto sul nuovo album Giulia Ciavarelli







«Alla fine sono canzoni, posso descriverle quanto volete però ascoltatele e basta» è il consiglio di Federico Olivieri, in arte Olly, per godersi appieno il suo nuovo album “Tutta vita” pubblicato il 25 ottobre e prodotto da JVLI. Ce lo racconta proprio nello studio di registrazione dove tutto ha preso forma, dalla scrittura alla registrazione delle canzoni: «Qui ho vissuto intensamente l’ultimo periodo» ci dice mentre ascoltiamo con lui alcuni degli inediti contenuti nel disco.

Il titolo “Tutta vita” «È quell’espressione che si usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti. Un segno di positività, una frase che ci diciamo tra amici e che rappresenta il mio, il nostro, modo di affrontare la vita» racconta il cantautore genovese.

Quanto tempo hai trascorso in questo studio?

«Tantissimo. Ho scritto canzoni in ogni angolo di questa stanza: sul divano, su questa sedia, per terra e anche sul tappeto. Trovi anche dischi d’oro e di platino, ancora devo appenderli, e poi l’immancabile bandiera del Genoa, perché è importante ricordarsi sempre da dove veniamo. In più ci sono alcuni scatti personali, come una foto di me con i miei amici in Sardegna».

L’ultimo periodo è stato molto intenso per te, adesso sei riuscito a rallentare?

«È stato tutto molto frenetico, credo di essere stato bravo a rallentare un po’. Si potevano cogliere molte occasioni, ma io e il team abbiamo preferito fare le cose con calma, passo dopo passo. Ogni tanto, però, ci sono delle “esplosioni inaspettate”: non mi aspettavo che alcune cose andassero così bene, ne sono molto felice. Ritengo sia fondamentale per fare scelte in base a ciò che desidero realmente e non seguire ciò che si potrebbe considerare “giusto”».

Come hai scelto la copertina di “Tutta vita”?

«Rappresenta un mix di elementi. L’idea di essere sull’albero è un simbolo di distrazione, di ricerca di pace e tranquillità in un momento di confusione, come è stata la mia vita in questi ultimi anni. Molti hanno visto in giro per Milano la cover con le mucche, quella è collegata al singolo».

«Siamo sempre chiusi, ma ci apriamo come libri» canti in una traccia del disco.

«Diventa sempre più raro trovare persone con cui sia facile aprirmi, per questo riesco a esprimermi solo attraverso la musica, perché lo trovo un modo più affine a me e al mio carattere. Ogni volta che inizio una conoscenza con una nuova persona, mi trovo a dover rispiegare tutto e a volte è stancante. Credo che sia importante fare uno sforzo per aprirsi, perché può portare a un cambiamento positivo».

Ci sono dei brani che esplorano l’amore in modo più complesso rispetto al precedente album?

«L'anno scorso ero “un osservatore” delle relazioni mentre adesso le vivo più dall’interno. Per me l’amore non riguarda solo la coppia, ma anche i rapporti di amicizia: nella tracklist uso spesso la coppia come esempio, ma ci sono anche storie che riguardano i miei amici e la mia famiglia. Questa volta ho cercato di affrontare le emozioni che avevo nascosto e mi sono reso conto di quanto possa essere bello e impegnativo affrontare l’amore».

Sei un grande appassionato di tatuaggi, cosa rappresentano per te?

«Sì, sono un grande fan e ho un mio tatuatore di fiducia a Genova, anzi devo tornarci a breve perché mi sta finendo tutto il braccio. È uno stile ispirato ai carcerati francesi, sono volutamente "brutti" e non seguono proporzioni corrette. Alcuni li ho scelti per una questione estetica, altri sono legati a momenti significativi della mia vita».

Ad esempio?

«Mi sono tatuato la scritta "È festa" a Sanremo, i miei amici invece ognuno una lettera. È un ricordo speciale che porterò sempre con me».

Il singolo “Per due come noi” con Angelina Mango sta andando molto bene, come vi siete trovati a lavorare insieme?

«Entrambi siamo molto impegnati e non ci siamo incrociati spesso, ma sono felice del nostro rapporto. Nonostante le poche occasioni di incontro, è come se fossimo amici da sempre. Mi dà un'energia positiva e ci vogliamo davvero bene».