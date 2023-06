Omar Pedrini e il suo nuovo album “Sospeso”

«Ero un po' arrugginito dopo tutto questo tempo. Ormai faccio un disco ogni 6 o 7 anni, solo quando sento di avere qualcosa da dire di importante. Sono rimasto tanti anni lontano dal mondo della musica, sia per i miei problemi di salute, sia per motivi personali, quindi la discografia per un po' di anni mi ha tenuto le porte chiuse. Non sto incolpando nessuno, sia chiaro: è più colpa mia che di altri. Non lavoravo quasi più, uscivo dalla terza operazione cardiovascolare, insomma mi davano ormai per un ex. Io non faccio mai mistero della mia malattia, perché credo così di potere aiutare altri e poi è il mio modo di superare le cose. Credo che sia un po' come il kintsugi l'antica arte giapponese di restauro delle ceramiche: si attaccano i cocci dei vasi rotti con della colla mescolata a della polvere d'oro, così le fratture, nel mio caso le cicatrici, abbelliscono la tazza invece che offenderla. Ho sempre pensato che le mie cicatrici fossero anche la mia bellezza, raccontassero di me, e le ho mostrate con orgoglio. Certo, non immaginavo di arrivare a così tanti interventi chirurgici, infatti il disco si chiama "Sospeso" proprio perché ero davvero sospeso, in fondo 5 interventi in due anni credo che siano un piccolo record».

Omar Pedrini è un fiume in piena. Sono passati sei anni dal suo ultimo album d'inediti, “Come se non ci fosse un domani”, ma in realtà è come se fosse trascorsa un'era geologica, con in mezzo una pandemia che ha costretto tutti noi a farci delle domande e un'industria musicale che ha accelerato il suo processo di trasformazione, lasciando spiazzati molti artisti legati al “vecchio mondo”. Non è il caso di Omar, che con “Sospeso”, che esce il 16 giugno, suo diciottesimo disco, tra gli undici con i Timoria e quelli solisti, si consegna all’urgenza di contenuti legati all’attualità e all’impegno sociale. «Nove canzoni e un’Ave Maria», come le definisce lui, confezionate con il sound solido di una rock band.

Intanto ben tornato Omar. Che cosa è “scattato” che ti fatto tornare la voglia?

«Sai, sembrava che non potessi più cantare. Poi, 5 anni fa, i medici mi hanno dato il permesso di cantare ancora. Allora sono uscito con un disco per la Warner dove ho collaborato con Ferlinghetti, che ho conosciuto grazie a Noel Gallagher, e da lì sono tornato nel circuito dei concerti. Sono andati bene, è stato un crescendo e alla fine eccomi qui, mi sto godendo alla giornata questo nuovo contatto col pubblico e questo nuovo contratto con Universal. Sto riesordendo a 50 anni».

“Sospeso” è un disco denso. Con tante influenze, tante reminescenze.

«Sono un oste, un piccolo ristorante artiginale, dove chi viene sa cosa aspettarsi. Ho sempre puntato sulla qualità. In “Sospeso” ci sono tanti episodi, ognuno significativo. È un disco che ho fatto con la band, riabbracciando di nuovo la chitarra elettrica (ultimamente preferivo l'acustica). Sai, io sono cresciuto con cantautori come Fossati, Graziani, quelli più rock. Con questi ragazzi, che ormai chiamo la Omar Pedrini Band, suoniamo da 10 anni. Ci siamo chiusi in Toscana, nel mio buen retiro dovoe faccio il contadino, e abbiamo cominciato a scrivere lì. Credo che tutta l'esperienza degli ultimi 30 anni di rock sia finita nel disco: tanto anni 70, una ricerca sonora un po' vintage, qualche omaggio a Morricone qua e la, fino ai primi 80, con la voglia di recuperare quelle sonorità dei primi U2, quelle sonorità post punk».

Perché questo amore per gli Anni 80?

«Perché 80 sono stati l'ultimo decennio felice che l'umanità ha avuto. O almeno, così lo abbiamo vissuto: tutte le star erano a Milano. Io venivo da Brescia con gli amici che avevano la macchina, andavo al Killer Plastic (a cui è dedicata l'omonima canzone) e lì ci vedevi magari Boy George. Era pazzesco!».

Il tuo disco è un atto d'amore verso il rock, eppure il genere no se la passa bene se gli unici in grado di riempire uno stadio sono ancora personaggi come Springsteen, 73 anni, o gli U2, tutti ultrassessantenni.

«Questo è un tasto delicato. Credo che la grande evoluzione del rock si sia fermata con i Radiohead. Da un punto di vista estetico siamo fermi agli inizi del 2000, l'indie riprende più i cantautori che il rock e quindi siamo rimasti noi ragazzi degli Anni 90. A volte, guardando l'entusiasmo della gente ai nostri concerti ho la sensazione che molti non abbiamo mai visto un concerto rock. Noi siamo un band che non fa finta di suonare. E la gente lo nota».

Possono bastare i Måneskin per riavvicinare i giovanissimi al rock?

«Intanto loro hanno dato fiato a un ritorno del rock. Se mio figlio mi ha chiesto una chitarra invece di una console per i videogiochi il merito è anche loro. Non capisco lo snobismo di alcuni miei colleghi nei confronti dei Måneskin».

2003-2023. Vent'anni senza i Timoria. Ti manca quello spirito?

«Mi è mancato per molti anni. Mi mancava la band, ma ora ho la Omar Pedrini Band. Anni fa, nel 2018, ho cercato di riunire la band per i 25 anni. Ci siamo ritrovati, anche se Francesco (Renga, ndr) non venne e mandò il suo manager. Purtroppo non se ne fece nulla perché poi Renga fece Sanremo e non poteva fare la tournée con noi e anche gli altri si sfilarono. Allora feci da solo 49 date, 30 sold out. Lì ho capito che non avrei mai più riunito i Timoria. Ci rimasi anche male, ma è la vita, ormai ho sepolto ogn ascia di guerra. Chissa che io e Francesco non si possa fare una cosa insieme: lui è molto attivo, io anche, però in questo momento forse non abbiamo le motivazioni e poi ormai facciamo musiche molto diverse. Entrambe interessanti, ma mondi lontani. Però non lo escludo».

Che aspettative hai rispetto a “Sospeso”?

«Mi aspetto molto. Spero che il mio pubblico, oltre a comprarlo, lo apprezzi. È anche un mio ritorno sul mercato, quindi comporta anche delle ansie e questo è bello, perché dimostra che sono vivo. Spero che venga capito. È sicuramente un disco a modo suo rischioso: ogni canzone è dedicata alle nuove generazioni, a volte attraverso gli occhi dei miei figli più piccoli, altre attraverso quelli dei ragazzi che protestano in strada, in maniera pacifista. I giovani vanno quanto meno ascoltati. Ho osato, non ho scritto canzoni d'amore o dal ritornello facile, proprio perché lo considero un disco importante».