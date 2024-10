Ornella Vanoni, in “Diverse” la seconda vita dei suoi successi

Nel suo nuovo disco incontra i migliori produttori italiani Giulia Ciavarelli







Da poco ha compiuto 90 anni e non smette mai di sorprenderci. Ornella Vanoni aveva già rivisitato i suoi grandi classici in chiave jazz nell’album “Calma rivoluzionaria live 2023” e ora dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi con un progetto unico.

In “Diverse”, il disco in uscita il 18 ottobre, Ornella torna a far brillare alcuni dei suoi successi vestendoli di sonorità moderne: «Il mondo musicale cambia, si trasformano ritmi e suoni. Le melodie sono trattate in modo diverso, più elettronico» spiega la signora della canzone.

Dopo averci fatto ballare tutta l’estate con il remix di “Sant’allegria” firmato dal dj Jack Sani, Ornella sceglie di reinterpretare i brani assieme ai migliori produttori italiani. Tra le canzoni scelte, troviamo la splendida “Musica musica” del 1981, “Io so che ti amerò” pubblicata in occasione dei 50 anni di carriera, “Occhi negli occhi” contenuta nell’album “Io dentro” e l’indimenticabile “Io che amo solo te” (1962) di Sergio Endrigo.

Ad arricchire l’album c’è “Ti voglio”, hit del 1977 qui cantata insieme con Elodie e Ditonellapiaga. In attesa di rivederla dal vivo, Ornella smentisce da Fabio Fazio le voci che la vedrebbero esibirsi ancora con Gino Paoli: «Un tour insieme? Ma se non ci reggiamo in piedi (ride)!».