Peter Gabriel: ogni luna piena un inedito

Tre brani “a cadenza astronomica” anticipano un album e il tour Paolo Gavazzi







L'attesa è finita: Peter Gabriel è tornato. Il 73enne cantante inglese sta pubblicando alcuni singoli che anticipano “i/o”, il suo nuovo album. E lo fa “a cadenza astrono- mica”. “Playing for time” è il terzo brano che Gabriel lancia nei giorni di luna piena, e anche “Panopticom” e “The court” erano stati pubblicati sul web nei mesi scorsi proprio in occasione del plenilunio (forse l’autore di “Shock the monkey” più che una scimmia è... un uomo lupo?).

L’uscita di “i/o” (la data è top secret) è un evento per i fan di Gabriel che realizza il suo primo disco di inediti a 21 anni da “Up”. L’arrivo dell’album coincide con un tour che toccherà anche l’Italia.

Segnatevi le date: 20 maggio all’Arena di Verona e 21 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Intanto prosegue la sua attività di promotore del festival Womad (World of music, art and dance) con i grossi nomi della world music. Per noi italiani due grandi notizie: Womad quest’anno si terrà anche a Roma (dal 9 all’11 giugno) con un concerto di Carmen Consoli che farà da anteprima (il 7). La “cantantessa” sarà poi ospite (prima italiana al Womad) nell’edizione inglese di Charlton Park, il 29 luglio.