“Piero Piccioni – A modern gentleman”, la raccolta per il centenario del compositore

Il 3 dicembre, a soli tre giorni dal centenario della nascita, Cam Sugar e Decca Records celebrano Piero Piccioni con "Piero Piccioni - A modern gentleman: The refined and bittersweet sound of an italian Maestro". La raccolta riunisce opere più e meno note, ma anche una manciata di inediti. Dal jazz alla bossa nova, al funk, alla disco e alla musica orchestrale, Piccioni è stato uno dei compositori italiani di colonne sonore che più ha spaziato nei generi, mantenendo sempre un inconfondibile tocco sensuale ed emozionante.

Nel cd e doppio LP compaiono capolavori come "Significa amore", tratta dal film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (per cui vinse il David di Donatello 1975), "Pop’s Lolly" da "3 Notti d’amore" e "Papa funky", dalla colonna sonora di "In viaggio con papà".

«Nel centenario della sua nascita non potevamo non dedicare una pubblicazione a Piero Piccioni, uno dei migliori compositori italiani di colonne sonore e uno dei più grandi della scuderia CAM Sugar - spiega Filippo Sugar, Presidente e CEO del Gruppo Sugar - Il progetto si inserisce in un contesto che dedicheremo all’opera del Maestro con le prime uscite digitali previste per i prossimi mesi che comprenderanno molti inediti. Accanto ai brani noti e storici facciamo sempre molta attenzione a fare un lavoro culturale di ricerca e recupero negli archivi riportando alla luce brani che meritano di essere riscoperti e che hanno un sound che può avere un significato molto importante per l’ascolto contemporaneo».

Sono più di 300 le sue colonne sonore per cinema, televisione, radio e balletto. Michelangelo Antonioni gli commissiona la musica per il documentario di un suo allievo, compone le musiche di 13 film di Francesco Rosi e stringe un lungo sodalizio con Alberto Sordi. Tra i registi che gli hanno affidato il commento musicale delle proprie opere ci sono anche: Mario Monicelli, Alberto Lattuada, Luigi Comencini, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Tinto Brass, Dino Risi, Mauro Bolognini e Lina Wertmuller.

La tracklist

Side A

"Pop’s Lolly" - "3 notti d'amore"

"Dior dance" - "Il mondo di notte n.2"

"Mani in alto" - "Mani in alto"

"L’assassino (Titoli)" - "L'assassino"

"Autoradio" - "Una vita violenta"

"Tre per una rapina (Titoli)" - "Tre per una rapina"

"I dolci inganni" - "I dolci inganni"

Side B

"Dea di un sogno" - "Un tentativo sentimentale"

"La notte brava (Atmosfera romantica)" - "La notte brava"

"Danza selvaggia" - "Il figlio di Spartacus"

"Tema di Donì" - "Niente rose per Oss"

"Tema di Titina" - "Toh è morta la nonna"

"Chorus in FA" - "L'Italia vista dal cielo - Emilia Romagna - Marche"

"Tema favola" - "Fratello mare"

"Le altre" - "Le altre"

Side C

"Significa amore" - "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto"

"Per questa notte" - "Per questa notte"

"Addio Alexandra" - "Addio Alexandra"

"Città e campagna (Finale)" - "Città e campagna"

"Magic of New York" - "Lucky Luciano"

"Stampe erotiche" - "Il comune senso del pudore"

Side D

"Riavanti... Marsch!" - "Riavanti… Marsch!"

"Papà funky" - "In viaggio con papà"

"What is there to see?" - "Io e Caterina"

"Io so che tu sai che io so (Titoli)" - "Io so che tu sai che io so"

"Rag. Arturo De Fanti, bancario precario (Tema Valzer – Piano Elettrico)" – "Rag. Arturo De Fanti, bancario precario"