Pinguini Tattici Nucleari: «Siamo qui per restare»

Venerdì 2 dicembre esce “Fake news”, il nuovo album della band bergamasca: ecco tutte le dichiarazioni Giulia Ciavarelli







«La nostra è una proposta diversa: in un mondo in cui le band stanno scomparendo, in cui tutto sembra incentrato sulla figura del frontman, noi vogliamo trasmettere un forte senso di unità»: lo ripetono molte volte durante la presentazione alla stampa, i Pinguini Tattici Nucleari sono una band e ci tengono a rimarcarlo in occasione del loro nuovo progetto discografico.

Numeri da record, registrano oltre il miliardo di streaming e ricevono tanti riconoscimenti prestigiosi: dopo tanta gavetta e concerti in giro per l’Italia, la band bergamasca pubblica un nuovo album, “Fake News”, e arriva a presentarlo negli stadi italiani la prossima estate. Un traguardo che li rende orgogliosi ma anche increduli, soprattutto dopo la notizia dei due sold out immediati allo stadio San Siro e all’Olimpico.

Abbiamo raccolto tutto quello che hanno dichiarato durante la presentazione del nuovo disco, che possiamo ascoltare su tutte le piattaforme digitali da venerdì 2 dicembre.

Le dichiarazioni

«Le risposte ai problemi della vita siano comunitarie, ci completiamo a vicenda e vogliamo trasmettere questo senso di unità e gruppo. Ci piace l’idea che qualche ragazzo possa vedere una band e avere voglia di suonarci, ti insegna il valore della squadra. La solitudine del periodo pandemico è stata tragica, nel disco ci sono anche delle canzoni più intimiste che parlano di questo momento così delicato».

«Oggi riempiamo uno spazio che non è così frequentato, sembra quasi una nicchia e non arriverei a definirci generazionali. Il nostro obiettivo è quello di rimanere nel tempo, cerchiamo di differenziarci e, per adesso, siamo qualcosa di atipico».

«In studio ci mettiamo tanto tempo a fare le cose, il pubblico sente e percepisce tutto il lavoro che c’è dietro. L’aspetto comunitario lo si nota dai dettagli: oggi sembra essere tutto incentrato tutto sul frontman, noi invece portiamo avanti un concetto di band».

«Fare i concerti negli stadi ci carica di responsabilità, ma ci apre a un pubblico ancora più vasto. Stiamo valutando e costruendo delle idee che possono portare il live a essere un’esperienza narrativa che racconti il nostro percorso. Ci sentiamo sempre con i piedi per terra e siamo contenti del risultato che arriva dopo tanti anni di lavoro».

«Le fake news possono essere infinite e condizionano la realtà, oggi è qualcosa di consolidato mentre ma ancora non ci sappiamo difendere. Tutti possiamo esserne preda, non è solo confinato a chi non ha studiato».

Il tour negli stadi

Dopo i sold out di Roma e Milano, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro primo tour negli stadi dove avranno l'occasione di presentare il nuovo album e tutti i successi della loro carriera.

Le città scelte sono: Venezia, Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina e Olbia. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e tutti i circuiti ufficiali.