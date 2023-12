“Pizza Kebab Vol. 1” di Ghali: ritorno al futuro

Dall'1 dicembre, all'una di notte, il nuovo album dell'artista che ha sdoganato (e reso popolare) la trap Alessandro Alicandri







Ghali si autocita con il titolo di questo nuovo album, in uscita l'1 dicembre, all'una di notte in streaming sulle piattaforme digitali: "Pizza Kebab Vol. 1" è nelle nostre mani. Tutti questi uno si allineano come astri, sembrano lì scaramantici per l'uscita di un album che no ha bisogno di essere assistito dalla fortuna. Il disco uscito a un anno e mezzo dal precedente "Sensazione ultra" (contiene tra i successi "Pare" con Madame) nelle sue 14 tracce si pone al centro tra il se stesso più duro ascoltato nel passato e le consapevolezze di un'identità pop dalla quale non può sottrarsi... perché è parte del suo Dna.

Da qui una visione bilanciata e consapevole in cui si respira il calore delle intenzioni e la sua visione musicale del futuro.

Quel centro si trova in un album che appare quasi diviso a metà, tra le atmosfere più cupe di "Paura e delirio a Milano" con Tony Effe, Dylan e Side Baby e il divertimento urban e un po' folle di brani come "Zuppa di succo di mucca". Il mix che ne emerge è un ricco affresco di suoni, spesso smaccatamente trap, altre volte più pop, che si concede dei momenti davvero speciali nella sua conclusione, come nelle sonorità irresistibili di "Buonasera" con il rapper algerino Soolking e la più intimista "Peccati", una confessione in cui di fatto presenta le amarezze e le delusioni di chi gli ha voltato le spalle.

Il suo ritorno non cerca vendetta o riscatto, ma pace.