“Popolari” di Rhove: l’album della consacrazione

Il rapper pubblica un album forte e coinvolgente, con la sua Rho nel cuore Alessandro Alicandri







Rhove è riuscito in una missione impossibile, quella di arrivare a un pubblico difficilissimo da intercettare. Nel rap o nella trap italiana di ultima generazione è raro trovare nomi che riescano a coinvolgere tante persone diverse tra loro e, allo stesso tempo, far respirare l'odore della strada. Molti lo conoscono per "Shakerando" che è stato molto di più di un brano virale: pur essendo un manifesto del suo modo di fare musica, è solo una fetta di una torta ricca di ingredienti.

Nell'album "Popolari", uscito il 29 marzo, emerge tutto lo spirito della sua musica che parte dal racconto di una storia grigia, quella della vita nelle case popolari. Qui racconta la sofferenza, senza piangersi addosso, per lui gli ideali e una vita aperta alle influenze e all'integrazione culturale valgono più del farsi bello.

Meno esplicito del precedente "Provinciale", non fa sconti sui contenuti, ma ne alleggerisce il linguaggio che è meno arrabbiato ma non per questo meno incisivo. Sono tanti i duetti, da Anna in "Petit Fou Fou" (una canzone che è lentamente, ma inesorabilmente diventata una hit) fino a quelli con Emis Killa (un bellissimo incontro), Gué, Sfera Ebbasta, l'amico Jul, Kuremino e il rapper nigeriano Oxlade.

"Popolari" è un disco che con parole semplici e contenuti sinceri - "Ancora", singolo di successo uscito nove mesi fa, ne è una perfetta dimostrazione - che riesce a mostrare l'anima di chi vive in mezzo alla gente comune, con un sound che ti rapisce all'istante.