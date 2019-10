È uscito “Post Punk”, il nuovo progetto di Gazzelle

25 Ottobre 2019 | 12:28 di Cecilia Esposito

Buone nuove per tutti i fan di Gazzelle! A quasi un anno dal suo ultimo album "Punk", il cantautore itpop per eccellenza è tornato con un nuovo progetto in studio: si chiama "Post Punk". Come suggerisce il titolo, si tratta di una nuova, ampliata versione del precedente disco. L'album, infatti, contiene ben quattro nuove tracce, "Vita Paranoia", "Una Vita che Non So" e le già svelate al pubblico "Settembre" e "Polynesia".

Vi ricordate la sua "Zucchero Filato", brano che ha fatto conoscere Gazzelle al grande pubblico e lo ha catapultato verso le vette delle classifiche? Ecco, di tempo, da quella hit, ne è passato un bel po', così come i singoli di successo, i sold out e i tour in tutta Italia. Ma non è ancora finita. Infatti, a breve Gazzelle ripartirà col suo Post Punk Tour previsto per il 2020 e che lo porterà nei principali palasport italiani.



Diverse saranno le versioni disponibili: CD; “Culto Edition” limitata, numerata e autografata dall’artista con doppio 45 giri colorato; bundle unico con CD e doppio vinile. La “Culto Edition” contiene i soli 4 nuovi inediti e, insieme al bundle, è acquistabile solo qui.



La tracklist

1. Smpp

2. Punk

3. Sopra

4. Tutta la vita

5. Sbatti

6. Non c’è niente

7. OMG

8. Scintille

9. Coprimi le spalle

10. Settembre

11. Vita Paranoia

12. Polynesia

13. Una canzone che non so