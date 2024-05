“Protomaranza” degli Articolo 31 è l’album più ambizioso della loro carriera

I duetti, i contenuti e le edizioni di un album che lascerà il segno. In attesa del grande concerto del 9 ottobre al Forum di Milano Alessandro Alicandri







Il ritorno degli Articolo 31 non poteva che essere in grande stile e questo disco ne è la prova. "Protomaranza", uscito il 10 maggio, racchiude tutto il mondo divertente, riflessivo e pungente di J-Ax e Dj Jad, ma con una struttura ambiziosissima: 16 brani (più tre nella digital edition), i duetti di prestigio, le produzioni e i formati in cui viene pubblicato (cd, cd deluxe con fanzine, doppio vinile fluo e nero numerato e autografato - il nero è per scratchare - oppure vinile singolo rosso, bianco o trasparente autografato e addirittura in musicassetta). Ecco, l'investimento è quello che si dà ai dischi che vogliono lasciare un segno indelebile.

I brani e i duetti

Già da "Intro (spettivi)" è facile capire quali siano le intenzioni. La musica degli Articolo 31 nasce da sempre con l'idea punk di manifestare un disagio interiore, di sconfiggere i mostri che tutti noi, artisti e non, abbiamo nell'armadio e nella testa. I numeri, le statistiche, il successo, sono come un bianchetto che sbiadisce e cancella l'intento originario. La musica è al centro di tutto. "Peyote" è il brano con due artisti enormi della scena rap popolare, Fabri Fibra e Rocco Hunt, singolo lanciato nelle radio il 10 di maggio, un brano estivo ma dai contenuti profondissimi che parlano d'amore e di vita. Di carriera e di crescita nella scena della musica si parla anche con Jake La Furia nel brano "Come godo", mentre con Tedua, artista di grande successo nelle nuove generazioni, in "Scusi maestra" si parla di due mondi che sembrano far parte di universi differenti: la scuola e la strada. I due artisti si omaggeranno reciprocamente con delle citazioni.

Poteva mancare un duetto con l'amico fraterno Neffa? "Contrabbando" è un brano nel quale Neffa rappa, nuovo capitolo di vita artistica che lo riporta alle origini in modo molto interessante. In questo caso, tra immagini piratesche e di viaggio, si parla di vita ma anche di soldi. In "Non finisce mai (la scuola)" si torna un po' sui temi caldi della vita adolescenziale, in compagnia dei Pinguini Tattici Nucleari, perfetti con gli Articolo 31 nel dipingere il desiderio del rimanere un po' bambini. Dopo l'emozionante "Chi se ne frega di noi", si passa alla magica presenza di Nina Zilli nel brano "Non ho voglia (disco party)", un viaggio nella leggerezza si abbina perfettamente al brano successivo, "Nel drink", nel quale con Guè si campiona la voce di Iva Zanicchi nel suo poco noto brano "Dimmelo" del 2009.

Quando si parla di Articolo 31 non ci si distanzia mai da un chiaro pensiero politico. Nel brano "Libertario surf" l'intro è un discorso di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, su Orban, mescolando ironia e pensiero libero su un mondo da troppo tempo in crisi. "Elite" è un brano centrale dove la voce di J-Ax si immerge nei panni di una persona che crede che i soldi veicolino i rapporti umani, fatto purtroppo molto reale. La amerete, così come amerete "Vaffanc*lo papà", che si apre con una chiamata tra J-Ax e Mr. Rain. Il motivo è una richiesta di avere in prestito un coro di bambini. Il brano parla di come non si può demandare l'educazione ai rapper.

Il rapporto fraterno tra gli Articolo 31 e i La Sad è ormai conclamato. Insieme nel disco hanno pubblicato "La fiera del cringe", in un racconto sul senso di falsità e imbarazzo che spesso si respira nella società in cui viviamo. A seguire, "Rarra", parola simbolo di tutto ciò che ci fa stare bene. Siamo alle battute finali con "Io mi rompo" in duetto con Bugo: il cantautorato fa ironia e anche un po' di satira sulle contraddizioni di mondo pieno di nuovi paletti.

Si chiude con il brano "Contadino", un brano dalle sonorità country che parla di radici e di futuro, con un accenno chiaro ai bambini e ai nipoti che rappresentano un po' il testimone del loro (e del nostro) futuro.

Nella versione digitale (solo in quella digitale) troveremo anche il brano "Classico" (già edita), "Una cosa bene" in duetto con i Coma_Cose (già edita) e "Un bel viaggio" (il brano di Sanremo 2023) . A partire dal 10 maggio gli Articolo 31 girano l'Italia per i firmacopie di "Protomaranza", mentre è già attivo il sito Archivio31 per riscoprire tutta la loro carriera attraverso video e fotografie nel quale il pubblico può contribuire con i propri archivi personali (è bellissimo!), mentre a Milano troverete via Alzaia naviglio Grande 14 il loro Pop-Up Store, aperto fino al 12 maggio. Il grande appuntamento live sarà poi il 9 ottobre 2024 con un mega concerto al Forum di Milano.