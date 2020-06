Psicologi: ecco l’album di esordio “Millennium Bug”

12 Giugno 2020 | 18:37 di Redazione Sorrisi

Sono nati nel 2001, ma hanno intitolato il loro album d’esordio “Millennium Bug”. Psicologi è l’incontro tra Drast (Marco DeCesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), 18 anni. Vengono rispettivamente da Napoli e da Roma e con il loro pop-rap ci raccontano la generazione Z. Un caro saluto ai millennial, i giovani ora sono loro.



• Chi sono gli Psicologi, il duo rivelazione dell'anno



Hanno esordito con “Diploma” e “Autostima”, per poi collaborare con Frenetik&Orang3 in “Alessandra” e lo scorso novembre hanno pubblicato un doppio CD “2001 + 1002”. Dopo un tour invernale in giro per l’Italia, avrebbero dovuto esibirsi proprio il 13 giugno al Rock in Roma, data rimandata al 2021 per l’emergenza sanitaria che ha fatto saltare tutti i grandi eventi estivi italiani.



Dello scorso febbraio è “Sto bene”, il primo singolo estratto dal nuovo album, seguito da “Generazione”. Con “Millennium Bug” continuano a raccontare le loro vite, gli amori e le strade di notte, con un suono che spazia dal pop all’emocore e al rap, con testi struggenti e arrabbiati. Tre sono i brani in collaborazioni contenuti nel disco: “Fck U” ft. Madame, “Funerale” ft Tredici Pietro e “Povero” ft. Fuera.