“Radical optimism” di Dua Lipa: un tuffo magico negli spensierati Anni 90

Dal 3 maggio, il ritorno potentissimo dell'artista dopo i singoli "Houdini", "Training Session" e "Illusion" Alessandro Alicandri







È il 1997 e le All Saints pubblicano il loro primo grande successo, "Never ever". Gli Anni 90 stanno per concludersi, inconsapevoli di quanto prezioso fosse il fatto che una girl band fuori dagli schemi potesse diventare il pensiero fisso di chi ama la musica pop. Visto da una tv decisamente non in alta definizione, arrivava forte il fermento di una generazione musicale che non solo era nata, ma stava già cambiando forma, cercando pur nella semplicità dei messaggi, suoni sempre più preziosi e incantevoli.

In quello scenario, quasi trent'anni dopo, si colloca Dua Lipa con il suo nuovo album "Radical Optimism", un disco che dal 3 maggio segna un ritorno in grande stile, che non è più solo, come è avvenuto nell'ormai celebratissimo "Future nostalgia", un omaggio alle atmosfere degli anni 80 e alla loro estetica. In questo disco non si celebra, ma si innesta lo spirito del pop europeo che è proprio della "generazione MTV" e che ha segnato la musica come forse nessun social o piattaforma ha fatto e potrà mai fare.

Negli 11 brani del disco si beve a piene mani, come acqua di fonte, la freschezza sognante di un pop dai messaggi positivi, propri di quel "Radical optimism" che non è un gioco di parole ma un manifesto di "Allegra Lab", collettivo di antropologi che ha scelto nel 2021 di perseguire questo obiettivo: guardare al mondo con ottimismo, consapevoli del disastro che ci aspetta. Allo stesso modo, il nuovo album di Dua Lipa mostra in tutti i testi una gioia di vivere che non è un modo naif di vedere la realtà, ma è piuttosto una presa di coscienza delle proprie necessità, provando poi a guardare il futuro al di là dell'abisso in cui ci stiamo ficcando. L'apertura mentale fuori dagli stereotipi, quindi pensare "out of the box" attraverso la creatività è l'unico modo per sopravvivere.

L'intero album ha un'impronta chiara e profondissima, grazie a un team di lavoro molto ristretto: la produzione e la scrittura del disco è per lo più di Dua Lipa con Danny L. Harle (un talento della musica elettronica), Kevin Parker (del progetto Tame Impala, si sente tantissimo nel disco), Andrew Wyatt (ha lavorato con Liam Gallagher, Lady Gaga, Bruno Mars) e Ian Kirkpatrick (da sempre al fianco di Dua Lipa).

Con un particolare stile che mescola britpop, europop e sonorità da rave vecchia scuola, "Radical optimism" si certifica forse come l'album più musicalmente interessante della sua carriera. È già riuscito, nel cambiamento di logiche e stile, a entrare, come sempre riesce a fare la musica di Dua Lipa, nel cuore di chi la ascolta senza chiedere permesso o per favore.

Tra i brani davvero indimenticabili del disco, oltre ai già noti singoli "Houdini", "Training season" e "Illusion" che già hanno macinato centinaia di milioni di ascolti, vi segnaliamo "These walls", "Maria" e un brano incredibile che ha tutte le potenzialità per diventare un'altra colonna portante del disco, "Falling forever".