“Rave, Eclissi” è il primo album di Tananai

Giulia Ciavarelli







Il primo disco non si scorda mai: musicalmente ci sembra di conoscerlo da tanto tempo, in realtà per Tananai questo è un vero debutto discografico: disponibile da venerdì 25 novembre, le 15 tracce di "Rave, Eclissi" racchiudono un po' di argomenti cari all'artista: amore, insicurezze, pentimento, voglia di divertirsi e festeggiare. Tutti convivono all'interno dei brani del disco, alcuni già pubblicati: parliamo dell'ultimo "Abissale", singolo che ha mostrato il lato più intimo e malinconico di Tananai, ma anche "Esagerata", "Baby Goddamn", "Sesso occasionale" e "Pasta".

«“Rave, Eclissi" è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita» racconta l'artista.

Il 2023 sarà l'occasione per tornare a esibirsi dal vivo: il tour nei club partirà il 5 maggio da Napoli per poi proseguire a Roma,Firenze, Padova e Milano.