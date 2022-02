“Ritorno al Futuro / Back to the Future” è il nuovo album di Elisa

«Con questo disco cercherò di sollevare lo spirito delle persone»: dopo Sanremo, la cantautrice pubblica un doppio album di inediti Giulia Ciavarelli







«Il disco è finalmente anche vostro. Spero vi piaccia, io ci ho messo tutto»: in “Ritorno al futuro / Back to the Future” c'è l'intero mondo di Elisa, che ha iniziato a farci scoprire sul palco del Festival di Sanremo. Esce venerdì 18 febbraio, su tutte le piattaforme digitali, un (corposo) doppio album di 27 composizioni «metà in italiano e metà in inglese».

«Non la vivo come una competizione, ma come un palco da cui lanciare un progetto importante» ci aveva anticipato la cantautrice poco prima della sua partecipazione sanremese, esattamente vent'anni dopo il suo debutto, con la dolce ballata "O forse sei tu", che parla «della chimica che ci deve essere in una relazione, della differenza che fa per te la persona che ami». A questo è seguito “Quello Che Manca”, un duetto con Rkomi che solidifica un feeling artistico iniziato con "Blu" nel 2019.

E di collaborazioni inaspettate, “Ritorno al futuro / Back to the Future” ne è un esempio: Elisa sperimenta, si apre a nuove contaminazioni e ospita nella tracklist molti artisti della scena italiana nella composizione di musica, produzione e testi.

Da Jovanotti a Mace, Shablo a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef.

«Cercavo una rottura, un percorso diverso e volevo reagire a nuova musica. Non volevo essere da sola: andare a cercare gli altri è come cercare il mondo intero, e questo mi ha portato a scrivere e produrre in una maniera totalmente nuova. È come se la vita mi stesse mostrando la rilevanza della collettività» racconta sui social.