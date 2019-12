Salmo: “Playlist Live” contiene due nuove canzoni

06 Dicembre 2019 | 10:25 di Giulia Ciavarelli

La notizia è recente: Salmo non è solo tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify ma gli ultimi due album, "Machete Mixtape 4" e "Playlist", hanno vinto a colpi di stream battendo ogni record della piattaforma. Risultati alla mano, il rapper continua per la sua strada e rende felici tutti i fan con la pubblicazione di un disco live. Certificato triplo disco di platino, è divenuto il quarto album più venduto nel nostro Paese nel suo anno di uscita.

Venerdì 6 dicembre esce "Playlist Live", la nuova versione del disco contenente due cd rispettivamente da quindici e dodici brani: il primo è la tracklist originale con l'aggiunta di due inediti, mentre il secondo sono le canzoni eseguite e registrate dal vivo durante il Playlist Tour 2019, una lunga serie di concerti sold out in giro per i palazzetti italiani. Tra queste ci sono molte hit: da "90min" a "Stai zitto" fino a "Cabriolet", "Lunedì" o "Il cielo nella stanza".

Le prime due tracce sono proprio gli inediti: "Salmo 23" e "Charles Manson (Buon Natale2)" insieme a Lazza, Nitro e Dani Faiv. Quest'ultima canzone si pone come sequel ideale di "Buon Natale Freestyle", pubblicata nel 2013 da Salmo insieme a Gemitaiz e MadMan.

Dopo l'annuncio del suo tour mondiale che toccherà anche New York e Miami, nel 2020 vedremo Salmo in una sola data: per la prima volta si esibirà in uno stadio, il 14 giugno a San Siro. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.

LA TRACKLIST

CD1

1. Charles Manson (Buon Natale 2) feat. Dani Faiv, Nitro, Lazza

2. Salmo 23

3. 90Min

4. Stai Zitto feat. Fabri Fibra

5. Ricchi e Morti

6. Dispovery Channel feat. Nitro

7. Cabriolet feat. Sfera Ebbasta

8. Ho paura di uscire

9. Sparare alla luna feat. Coez

10. PXM

11. Il cielo nella stanza feat. Nstasia

12. Tie'

13. Ora che fai

14. Perdonami

15. Lunedì

CD2

1. 90Min - Live

2. Stai Zitto feat. Fabri Fibra - Live

3. Ricchi e Morti - Live

4. Cabriolet feat. Sfera Ebbasta - Live

5. Sparare alla luna feat. Coez - Live

6. Papparapa' - Live

7. PXM - Live

8. Tie' - Live

9. Ora che fai? - Live

10. Perdonami - Live

11. Lunedì - Live

12. Il cielo nella stanza feat. Nstasia - Live