Sanremo 2023: tutti gli album dei cantanti in gara

Titolo: "Opera Futura"

«La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua».

Data di uscita: 17 febbraio 2023

Tracklist: Invincibile / Vivo / Mi manchi / Fa male qui / Metro / Leggera / Alma Futura / Capitale, mio Capitale / Mater / Iride blu e Cuore liquido