Santi Francesi: «Dopo la vittoria a “X Factor” viviamo giorno per giorno»

Giulia Ciavarelli







Sono passati pochi giorni dalla finale al Forum di Assago, una serata che i Santi Francesi non dimenticheranno mai: dopo esibizioni, duetti e confronti con i giudici, Alessandro e Mario sono i vincitori di X Factor 2022.

Poco social, apparentemente lontani dal mondo televisivo, sono riusciti a tirar fuori le loro personalità musicali senza snaturarsi trovando il modo di conquistare, sin dal primo momento, giudici e pubblico. Dopo i festeggiamenti, il duo riparte con la pubblicazione dell’EP “In fieri”, disponibile nei negozi fisici da venerdì 16 dicembre: sei brani, compreso l’inedito di X Factor, e un duetto con i Fast Animals and Slow Kids.

Partiamo dalla notizia più fresca: le vostre prime date del tour sono sold out, come vi sentite?

«È una sensazione assurda! Prima che uscissero i biglietti eravamo un po’ in paranoia e ci chiedevamo cosa sarebbe successo. Ora siamo davvero contenti».

Sono passati pochissimi giorni dalla finale, siete riusciti a pensare, a mente lucida, a tutto quello che è successo?

«In questo momento siamo ancora dentro un po' di vento che è rimasto dal vortice di qualche giorno fa. Non c’è stato ancora modo di riposarsi o di fermarsi un attimo a pensare: siamo appena usciti da X Factor ed è giusto sfruttare questo momento lavorando finché si può. A Natale, però, sarà obbligatorio fermarsi!».

Siete più spaventati o emozionati per quello che accadrà?

«Rimaniamo ben fissati su quello che stiamo facendo giorno per giorno e continuiamo a non avere fretta, come facciamo da quasi dieci anni. Vogliamo cogliere tutte le opportunità del momento, il resto si vedrà».

A differenza di altri partecipanti del talent, voi avete alle spalle una lunga gavetta: quanto vi ha aiutato?

«In questo caso è stata più utile la nostra precedente esperienza televisiva, quella del 2017 ad Amici: sicuramente ci ha dato modo di viverla in maniera più leggera».

All’inizio il vostro mondo musicale sembrava lontano dal talent, abbiamo visto sul palco i Santi Francesi al 100%?

«Siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto molta libertà di scelta, quindi ti dico di sì. Non abbiamo avuto difficoltà anche grazie a Rkomi, che ha compreso il nostro mondo: ci ha supportato ed è stato molto presente sia nel programma sia una volta usciti, ci continuiamo a scrivere anche adesso».

Siete rimasti in buoni rapporti con gli altri concorrenti?

«Certo, è stata un’edizione “molto milanese” ed è più facile continuare a vederci. Ieri, ad esempio, siamo usciti con i Tropea!».

Il vostro EP si intitola “In fieri”: quando avete scritto le canzoni?

«Alcune quattro anni fa, altre più recenti. Sono tutti brani che raccontano una diversa fase del nostro percorso».

Come si è evoluto il vostro rapporto negli anni?

«Viviamo insieme a Milano, in realtà da un anno, ma praticamente ci siamo sempre visti tutti i giorni per scrivere. Con il tempo, anche le idee musicali o i generi che ascoltiamo si sono un po’ uniformati».

Come vi immaginate i prossimi mesi?

«Sicuramente ci prepareremo al tour, stiamo già buttando giù la scaletta. Per il resto…un passo alla volta!».