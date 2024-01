“Saviors”: siete pronti per una scarica di Green Day?

Il loro nuovo album esce a 30 anni da “Dookie”. E a giugno saranno in Italia Francesco Chignola







Uno dei concerti più esplosivi del 2024 si terrà il 16 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, quando i Green Day riporteranno il loro rock nel nostro Paese di fronte a decine di migliaia di fan di ogni età. E quella sarà anche l’occasione per sentire finalmente dal vivo le canzoni del nuovo album “Saviors”, che esce proprio in questi giorni, venerdì 19 gennaio. Registrato tra Londra e Los Angeles, è il 14° disco in studio della band californiana guidata dal carismatico e vulcanico Billie Joe Armstrong.

Ed esce a pochi giorni da un anniversario importante: il 1° febbraio, infatti, sarà il 30° compleanno di “Dookie”, l’album che lanciò il gruppo come fenomeno globale grazie soprattutto al singolo “Basket case”. «Penso che questo nuovo disco sia essenziale, uno dei migliori della nostra carriera» dice Armstrong. «Abbiamo trovato una mediazione tra tutto quello che abbiamo fatto in questi trent’anni, compreso “American idiot” (disco del 2004 di enorme successo che ispirò anche un musical, ndr), siamo entrati in studio e abbiamo cercato di dare il meglio. Speriamo di aver fatto un altro disco di cui saremo orgogliosi tra trent’anni».