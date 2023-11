Sfera Ebbasta, il nuovo disco “X2VR” e il suo primo concerto in uno stadio

Nel giro di una settimana il rapper ha annunciato e pubblicato un nuovo disco. Quest'estate il suo primo stadio a San Siro La cover di "X2VR" di Sfera Ebbasta Redazione Sorrisi







È stata una settimana intensa per i fan di Sfera Ebbasta che lunedì 13 novembre aveva annunciato l'uscita del nuovo album "XDVR" nel corso dell'evento "$€ Special Night" all’Allianz Cloud Milano. Venerdì 17 novembre, a poche ore dall'uscita del disco denso di feat. eccezionali, arriva anche un secondo annuncio: la sua prima volta in uno stadio. L'appuntamento è per il prossimo 24 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Le prevendite saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di sabato 18 novembre, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di venerdì 23 novembre.

I feat di "X2VR"

Charlie Charles e Drillionaire sono i due principali produttori del disco, registrato negli studi milanesi dell’hub creativo Moysa. Tra le collaborazioni che arricchiscono la tracklist troviamo Anna, Lazza e Shiva, ma anche Elodie, Tedua e Tony Effe, Guè e l'outro con Marracash, tra i primi a credere in lui insieme a Shablo.

"Fragile" "Ciao Bella" (feat. ANNA) "G63" (feat. Lazza & Shiva) "VDLC" "Anche Stasera" (feat. Elodie) "Momenti No" (feat. Tedua) "Milano Bene" "3uphon" (feat. Thasup & Tony Effe) "Complicato" (feat. Paky) "Gol" (feat. Guè) "Calcolatrici" (feat. Geolier, Simba La Rue & Baby Gang) "15 piani" (feat. Marracash)

Il video di "VDLC"

La presenza di Guè non si limita però al feat in "Gol", lo ritroviamo con un cameo anche in "VDLC" (presentata in anteprima durante la "$€ Special Night"). Il pezzo è un omaggio proprio ai Club Dogo nell’anno del ritorno (che li ha visti mandare soldout in un giorno nove su dieci date al Forum di Assago), con il campionamento del brano-manifesto “Vida Loca”.