Si chiama Olivia Rodrigo ed è la popstar del futuro

A 20 anni ha già vinto tre Grammy e con "Guts" conquisterà il mondo Francesco Chignola







Ricordatevi questo nome. Perché Olivia Rodrigo è una giovane artista su cui tutti stanno puntando. Olivia ha solo 20 anni eppure alle spalle ha già una carriera televisiva (come protagonista della serie “High School Musical: The Musical - La serie” su Disney+) e un clamoroso exploit discografico.

Con il primissimo singolo “Drivers license”, nel 2021, Olivia diventò la più giovane artista di sempre a debuttare al numero uno negli Usa, e arrivò in vetta in più di 20 Paesi. Quel brano e l’album che lo conteneva (“Sour”) le hanno portato poi una valanga di premi, tra cui tre Grammy Award. Dopo una pausa di qualche mese, si è rimessa al lavoro con un risultato trionfale: il singolo “Vampire” ha esordito di nuovo in cima alla classifica americana.

L’8 settembre esce il secondo album “Guts” (in italiano “budella”, ma viene usato in molte frasi di uso comune, con significati diversi) e sarà una consacrazione. Al centro, «la confusione, gli sbagli, l’imbarazzo e l’angoscia di essere adolescenti» dice. Non a caso tanti teenager si rivedono in lei, che si dichiara grande fan di Taylor Swift, ma che potrebbe presto raggiungerla sull’Olimpo.