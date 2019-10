Subsonica, “Microchip emozionale”: la riedizione a 20 anni dall’uscita

30 Ottobre 2019 | 14:07 di Giulia Ciavarelli

«Cari terrestri, la ragazza con la pistola è tornata. Midori Tateno che esattamente 20 anni fa puntava la sua arma presentando “Microchip Emozionale” al mondo. Oggi, di nuovo in copertina, si guarda intorno» scrivono i Subsonica sui social per presentare il nuovo album in uscita il 22 novembre. La band riavvolge il filo della storia pubblicando "Microchip Temporale" per Sony Music, una rielaborazione dello storico disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana. Con loro ci sono quattordici artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: Willie Peyote, Nitro, Coma_Cose & Mamakass, Elisa, Motta, Lo Stato Sociale, Coez, Cosmo, Achille Lauro, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, M¥Ss Keta e Gemitaiz.

Il nuovo lavoro, rielaborato interamente dal gruppo e dagli ospiti, è un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip Emozionale”, un album che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Oggi “Microchip” viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina a segnare il legame tra passato e presente.

L'album è anticipato dal brano "Aurora Sogna", nella nuova versione realizzata con Coma_Cose insieme ai Mamakass, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 1 novembre. In questo pezzo i Subsonica scelgono le voci e le parole dell’apprezzatissimo duo milanese, insieme al contributo musicale dei due producers, per rileggere ed arricchire uno dei brani più amati dal proprio pubblico. E per regalare ad “Aurora” anche una voce femminile.

LA TRACKLIST

1. Buncia 2019

2. Sonde - Willie Peyote

3. Colpo di pistola - Nitro

4. Aurora sogna - Coma_Cose & Mamakass

5. Lasciati - Elisa

6. Tutti i miei sbagli - Motta

7. Liberi tutti - Lo Stato Sociale

8. Strade - Coez

9. Disco labirinto - Cosmo

10. Il mio D.J. - Achille Lauro

11. Il cielo su Torino - Ensi

12. Albe meccaniche - Fast Animals And Slow Kids

13. Depre - M¥Ss Keta

14. Perfezione - Gemitaiz