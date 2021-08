“Surreale” è il nuovo album di J-Ax

Disponibile da venerdì 27 agosto, un disco in cui ha «Seguito varie direzioni, quasi in maniera schizofrenica!» J-Ax Giulia Ciavarelli







Doveva essere un semplice re-pack ma l’incessante creatività di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, lo ha trasformato in un nuovo progetto discografico in uscita venerdì 27 agosto: dopo la pausa estiva, tra le prime novità musicali c’è “Surreale”, l’album composto da undici tracce di cui fanno parte anche “Voglio la mamma” e la hit “Salsa” con Jake La Furia.

«In “Reale” c’era il filo conduttore della realtà, questo non è un concept album ma sono canzoni diverse una dall’altra. Ho seguito varie direzioni, quasi in maniera schizofrenica!» dice il rapper, che ci racconta la genesi del suo disco.

J-Ax coinvolge nel suo mondo quattro artisti della scena italiana: il cantautore Ermal Meta (“Un Tera di felicità”), il rocker Francesco Sarcina (“Che classe”) e il già citato Jake La Furia (“Salsa”). Tra i nomi compare anche quello di Federica Abbate: «Spesso scriviamo insieme, e lei compone la linea melodica e poi fa il provino. Mi era piaciuta la sua voce ed è nato così. È un pezzo divertente, un new country».

Ci ha da sempre abituati alla sua poliedricità, ma questa volta J-Ax gioca e miscela diversi ritmi e sonorità con grande abilità: se il rap e il rock non possono mai mancare nel suo linguaggio musicale sono tante le incursioni nell’universo del pop, del country, del reggaeton e del soul motown.

La tracklist si apre con “Skit”, in cui si dà voce al tipico hater di questi tempi, si passa a “Amo l’odio” («Mi dà l’occasione di mostrare rabbia nelle mie canzoni»), una sorta di inno al fregarsene di piacere a tutti. Tra le più interessanti del disco c'è “Sono un fan”, brano prodotto da Merk & Kremont che stupirà i fedelissimi della sua musica poiché racconta il rapper e tutte le sue più grandi passioni attraverso un'esplosione di riferimenti e citazioni provenienti da tutta la tradizione italiana.

In “Stronzy”, J-Ax ribalta il buonismo del “Ne usciremo tutti migliori” che si è diffuso durante la pandemia mentre “Voglio la mamma” è una delle canzoni più intime e intense del disco, in cui canta la paura di lasciare il figlio orfano e la rabbia di sentirsi abbandonato dallo Stato.

La versione fisica del re-pack comprende “Reale”, “Surreale” e, per festeggiare il traguardo del milione di streaming su Soundcloud, la versione in vinile di “J-Axonville – Uncool and Proud”, album punk rock che l’artista si è autoprodotto con la collaborazione del musicista Marco “The Hammer” Arata e ha distribuito gratuitamente a tutti gli amici.

Un lavoro nato come puro piacere personale e libero da convenzioni del mercato discografico che riflette l’anima più ribelle, dissacrante e meno mainstream dell’artista che, in questa versione, si arricchisce di “Sansone”, brano nichilista e politico uscito in anteprima il 5 agosto 2021.

Se alcuni colleghi stanno sperimentando una nuova forma di live seguendo tutte le norme di sicurezza, J-Ax non intende salire nuovamente sul palco: «Tornerò a fare concerti quando sarò sicuro di poterlo fare in sicurezza, quando ci saranno delle regole che permettano di far stare in piedi la gente. In parole semplici: quando questa situazione sarà risolta» conclude.

