Tananai, con “CalmoCobra” la piccola peste è cresciuta

«Il soprannome me l’ha dato mio nonno perché in dialetto si definisce così un bimbo vivacissimo» dice. E qui ci parla del nuovo album Giorgia Belfiore







«Odio la retorica dei numeri primi e ora non mi chiedo più quale sia il traguardo da raggiungere. In un mondo che ci costringe ad andare sempre veloce, io preferisco fermarmi e guardare indietro». A parlare è Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, che incontriamo nel suo studio di registrazione a Milano. Appena ci accoglie, capiamo subito di essere entrati nel suo mondo. Sui mobili ci sono Dischi d’oro, Dischi di platino e diversi premi ricevuti negli ultimi anni. E non passa di certo inosservata una maglietta personalizzata dell’Inter, la sua squadra del cuore. È incorniciata e posizionata proprio vicino a statuette e riconoscimenti. Iniziamo a parlare del nuovo album “CalmoCobra”, che arriva dopo “Rave, eclissi” del 2022. Tananai non sta più nella pelle.

Partiamo dal titolo del disco. Qual è il significato?

«“CalmoCobra” è un monito che mi porto sempre dietro. Me lo dicevano le persone vicino a me dopo il primo Festival di Sanremo (quello del 2022, dove il cantante ha gareggiato con il brano “Sesso occasionale”, ndr). Mi aiuta a mantenere la concentrazione e a non perdermi».

Che cosa c’è di nuovo rispetto a prima?

«In questo disco finalmente mi riconosco. Sono io. Infatti contiene canzoni che parlano di me, della mia infanzia, della mia adolescenza e, come sempre, dell’amore».

Ci racconta com’era Alberto a 15 anni?

«Sono cresciuto a Cologno Monzese, vicino a Milano. Dunque ero il classico ragazzino di periferia e avevo grandi sogni. Per esempio, desideravo avere uno studio di registrazione tutto mio, proprio come questo».

Ci è riuscito.

«Meno male! Quando ho iniziato a produrre musica, facevo arrabbiare tutti in casa, anche mia sorella. Ogni sera mi bussava sul muro della cameretta perché facevo rumore e non la lasciavo dormire».

E sempre quando era ragazzino suo nonno Pino le ha dato il soprannome di “Tananai”, che significa “piccola peste” in dialetto lombardo.

«Sì, da adolescente ne ho combinate davvero di cotte e di crude. E mi fermo qui...».

Si sente ancora una piccola peste?

«Purtroppo sì. Però ora cerco di ragionare prima di agire istintivamente».

Se non facesse il cantante, quale lavoro farebbe?

«E chi lo sa!».

Magari un architetto, visto che dopo il liceo si era iscritto ad Architettura?

«Credo proprio di no. Quando andavo a lezione al Politecnico di Milano non vedevo l’ora che finisse per tornare nella mia stanza a fare musica».

Invece segue ancora le lezioni di canto?

«Certo! Non si nota (ride)?».

A novembre inizia il suo tour nei palazzetti di tutta Italia. È pronto?

«Prontissimo. Voglio tornare sul palco senza avere troppe aspettative e godermi ogni momento».

Qual è il brano a cui è più affezionato?

«“Tango”, che ho portato a Sanremo 2023. Ha un grande significato per me e soprattutto per le due persone di cui parlo: Olga e Maxim (una coppia di giovani ucraini separata dalla guerra, ndr)».

Li sente ancora?

«Sì, sono sempre in contatto con Olga».

Alberto, chi è il suo idolo?

«David Byrne (cantautore e fondatore dei Talking Heads, ndr)».

Se potesse trascorrere una serata con lui, dove lo porterebbe?

«Al karaoke a cantare brani di altri artisti. Sarebbe divertente».

Qual è la serata ideale di Tananai?

«Un festival all’estero con gli amici».

Ma si esibirebbe?

«No! Mi godrei la musica e la compagnia».

In cucina come se la cava?

«Benissimo. Ho diverse abilità».

Il suo piatto forte?

«Orecchiette con pesto di broccoli e colatura di alici. Poi sono bravo a fare il branzino al sale con un metodo tutto mio, le linguine allo scoglio e aggiungo infine il chili con carne (piatto messicano con manzo macinato, fagioli, peperoni, cipolle e spezie, ndr)».

Quindi in casa è lei ai fornelli?

«Sì, tranne quando gioca l’Inter».

Chi le ha trasmesso la fede nerazzurra?

«Mio papà».

Le piacerebbe avere qualche superpotere?

«Sì, vorrei saper volare. Non vorrei mai invece poter vedere il futuro».

Visto che è un appassionato di cinema, qual è il suo film preferito?

«Domanda difficilissima! Per me è fondamentale che ci sia anche una bella colonna sonora».

Non ha risposto però.

«Allora ne dico tre. “8½” di Fellini, “Ladri di biciclette” di De Sica e “Drive” di Winding Refn».

Che cosa preferisce? Cinema e popcorn, o divano e coperta?

«Sono sempre stato un ragazzo da cinema, ma ora preferisco godermi un bel film dal divano di casa».

Ha un accessorio portafortuna?

«Confesso che ho un paio di boxer a cui sono molto affezionato. Hanno Babbo Natale stampato sopra. Li uso davvero spesso, ma mai il 25 dicembre».

Un sogno ancora da realizzare?

«Trasferirmi a New York, una grande città in cui so che mi sentirei piccolo ma avrei tantissimi stimoli».