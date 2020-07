Taylor Swift: «In “Folklore” ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni»

24 Luglio 2020 | 15:49 di Giulia Ciavarelli

A mezzanotte in punto Taylor Swift pubblica sui social alcune immagini in bianco e nero, che solo durante la notte si intuisce essere parte di una strategia per annunciare qualcosa di inaspettato: sotto gli occhi increduli dei fan di tutto il mondo, venerdì 24 luglio esce a sorpresa l'ottavo progetto discografico della cantante dal titolo "Folklore".

A solo un anno di distanza dall'ultimo disco "Lover" uscito nel 2019, l'artista vincitrice di dieci Grammy Awards compone i sedici inediti durante impreviste sessioni di scrittura: «Durante l'isolamento, la mia immaginazione si è scatenata e questo album ne è il risultato. È una raccolta di canzoni e storie che scorrevano come un flusso di coscienza. Prendere una penna era il mio modo di sfuggire alla fantasia, alla storia e alla memoria. Ho raccontato queste storie al meglio delle mie capacità con tutto l'amore, la meraviglia e la fantasia che meritano» racconta lei stessa sui social.

A questa pubblicazione improvvisa del disco si accompagna un cambio di direzione musicale molto evidente: "Folklore", al quale collaborano nomi come Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff, è qualcosa di totalmente inaspettato e Taylor Swift torna a tuffarsi nel mondo del folk, del rock alternativo e indie con canzoni rilassanti e contemplative, anche a livello sonoro. Vale la pena menzionare alcune tracce come "Exile", duetto malinconico con Bon Iver, ma anche la dolce "Betty", la romantica ballata (ma piuttosto realistica) "Peace" e "The Last Great American Dynasty".



L’album contiene 16 nuove tracce nella versione standard, la versione deluxe invece contiene la bonus track “The Lakes”. Trattandosi dell’ottavo album in studio, l'artista ha deciso di rendere disponibili 8 versioni deluxe dei cd e 8 vinili deluxe, ognuna con foto, cover e artwork differenti, acquistabili per una settimana unicamente sul suo sito ufficiale.

Nello stesso giorno di uscita del progetto discografico arriva anche il videoclip ufficiale del nuovo singolo "Cardigan", brano che parla di un amore arrivato in un momento di difficoltà e buio per la protagonista, ma che con la sua potenza è riuscito a salvarla e riportarla alla felicità. Il video, diretto dalla stessa Taylor Swift, mostra un viaggio metaforico tra boschi fatati e acque in tempesta, che si conclude con il ritorno nella propria casa, calda, accogliente e familiare.

LA TRACKLIST

1. The 1

2. Cardigan

3. The last great american dynasty

4. Exile (feat. bon iver)

5. My tears ricochet

6. Mirrorball

7. Seven

8. August

9. This is me trying

10. Illicit affairs

11. Invisible string

12. Mad woman

13. Epiphany

14. Betty

15. Peace

16. Hoax