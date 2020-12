Taylor Swift pubblica a sorpresa il nuovo album “Evermore”

11 Dicembre 2020 | 15:00 di Giulia Ciavarelli

È stato un anno davvero prolifico per Taylor Swift, che annuncia a sorpresa il suo secondo album in sei mesi. Squadra che vince non si cambia: la regina del pop americano si fa accompagnare dallo stesso team composto da Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery (pseudonimo del fidanzato Joe Alwyn) per continuare il suo viaggio nella musica folk cominciato con la pubblicazione di "Folklore". Quest'ultimo, ha debuttato a luglio al primo posto in oltre 80 paesi rendendola la popstar più ascoltata di tutto l'anno in una sola giornata.



«Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo»: Taylor Swift è stata di parola e non si è risparmiata l'uscita di altri quindici inediti contenuti in "Evermore", il suo nono progetto discografico, pubblicato venerdì 11 dicembre. A sorpresa, come piace a lei, lo annuncia sui social e a mezzanotte lo ritroviamo su tutte le piattaforme digitali accanto al suo "disco gemello".

Lasciato da parte il pop patinato, l'artista americana si rifugia nella bellezza raffinata di pianoforti, flauti, archi e chitarre per mettere in luce, ancora una volta, il suo talento di cantautrice-narratrice e la capacità di viaggiare tra i generi musicali. A differenza del romantico e introspettivo "Folklore", qui Taylor sperimenta un'ampia gamma di sonorità alternando varie tematiche, dalle storie più fantasiose ai racconti d'amore e i momenti personali come la dedica all'amata nonna Marjorie nel brano omonimo.

«Per dirlo con franchezza, non riuscivamo più a smettere di scrivere nuova musica. Parlando più poeticamente, sembra che ci siamo ritrovati ai confini della foresta folk e che abbiamo avuto una scelta: voltarci e tornare indietro o addentrarci ancora di più nella foresta di questa musica. Abbiamo deciso di immergerci completamente. Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora. In passato ho sempre visto i miei album come ere a sé, non appena venivano pubblicati pensavo già a quello successivo» ha dichiarato la popstar in occasione dell'uscita del progetto.

«Con “Folklore” è successa una cosa diversa. Nel produrlo, mi sono sentita come se non riuscissi a lasciarlo. Ho amato l’immaginario da favola che mi ha accompagnato durante questo cammino e ho amato il modo in cui voi avete accolto gli scenari da sogno, le tragedie, le storie epiche di amori perduti e ritrovati nelle vostre vite. Quindi abbiamo continuato a scriverle» conclude.

LA TRACKLIST

1. willow

2. champagne problems

3. gold rush

4. ‘tis the damn season

5. tolerate it

6. no body, no crime (feat. Haim)

7. happiness

8. dorothea

9. coney island (feat. The National)

10. ivy

11. cowboy like me

12. long story short

13. marjorie

14. closure

15. evermore (feat. Bon Iver)



**bonus tracks per la versione fisica Deluxe

1. right where you left me

2. it’s time to go