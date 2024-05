Tedua duetta con Annalisa e Angelina Mango: «Sono le migliori in circolazione»

Il 24 maggio esce "Paradiso - La divina commedia Deluxe". Il rapper la racconta a Sorrisi Andrea Di Quarto







Si è preso del tempo Tedua, ma alla fine l’annunciata Deluxe del suo “La Divina Commedia”, terzo album più venduto del 2023 e pentaplatino, è arrivata. “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, che esce venerdì 24 maggio, completa il progetto discografico decisamente più pop dell’artista di Cogoleto. Prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia di Sick Luke, contiene 7 inediti più “Parole vuote (La Solitudine)”, con Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023 e già certificato platino. Nutrita la schiera dei featuring: oltre a Capo Plaza, ci sono Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e il collettivo Drilliguria, ovvero Bresh, Izi, Vaz Te e Disme.

Sei soddisfatto ora che il progetto si è completato?

«Sì, sono molto soddisfatto, molto realizzato. Sono in pace con me stesso e credo che potrò dare il meglio di me da adesso in poi, perché mi sono tolto tutti i sassolini dalle scarpe e sto prendendo sempre più confidenza con questo nuovo stato mentale».

Quali sassolini dovevi toglierti?

«La voglia di diventare un artista mainstream, di dimostrare a me stesso di essere in grado di uscire dalla mia zona di comfort, ampliando il mio pubblico e la mia musica solo per l'esigenza artistica di volerlo fare. Perché a me piace sperimentare, mi piace cantare, mi piace rappare. Avevo voglia di essere più forte a livello tecnico, interpretativo, di migliorare la qualità della mia voce, i mix, i master, le produzioni, la ricerca, la metrica, l'andare a tempo in maniera non scontata, ma comunque precisa. Mi spiace per chi vorrebbe da me un aspetto più urban, perché fare un pezzo anche come “Mare Calmo”, che è veramente il pezzo più pop che abbia mai fatto, mi soddisfa tanto e sono felice di averlo fatto».

Non temi di perdere i fan più puristi?

«No. È già successo. E poi credo che comunque ci sia ancora il tempo per poterli stupire nuovamente, proprio perché alla fine sono un artista molto versatile. Insomma, ci sono persone a cui piacciono tutti i film di Tarantino e altre a cui ne piacciono solo alcuni. Magari alcuni hanno apprezzato l'ultimo e non si sono filati gli ultimi tre. È quello lì un po' il principio».

Il fatto che le aspettative su di te siano cresciute ti ha messo pressione?

«La Deluxe non mi ha messo alcuna ansia. Forse ne avevo mentre facevo “La Divina Comedia”, perché andavo in "all-in" con la mia carriera, dovevo fare tutto un progetto di rebranding, affermarmi definitivamente. Ho perso coloro che ritengono che nel rincorrere la mainstream music non sia più autentico e speciale come lo ero prima, ma sono comunque una minoranza, altrimenti non farei 5 platini e non avrei ancora le persone tatuate che mi seguono dal 2016 nei concerti. Alla fine il fatto che il disco risulti per alcuni versi pop è dovuto al fatto che anche il pop fa parte della mia radice artistica».

“Beatrice”, il brano con Annalisa, sembra destinato a essere la hit radiofonica di “Paradiso”. Come è nata questa collaborazione?

«In maniera super spontanea. Sick Luke aveva organizzato una sessione per il suo disco con Federica Abbate e Madame. Io sono arrivato in studio e ho scelto un loop di piano che stava suonando il mio produttore. Da lì Federica Abbate ha fatto una top line ed è nata “Beatrice”. Poi ho scelto io di farla cantare ad Annalisa. Insomma, il pezzo radiofonico l'ha portato un po' il destino, non l'ho rincorso, non me l'ha imposto la major. Lei è super cool, penso di averla fatta entrare tanto nel mio mondo. Il sound è alla Timbaland, non è il solito ritornello pop studiato a tavolino. E il "back to back" tra me e lei nelle strofe non si sentiva dai tempi di “Acqua e sale” (brano di Mina e Celentano del 1998, ndr)».

Oltre ad Annalisa c’è Angelina Mango. Perché proprio loro?

«Banalmente perché mi piacciono tanto. Angelina è stata una rivelazione, mi ha fatto piangere durante la serata dei duetti di Sanremo. È una che sente la musica tantissimo. Annalisa: è la regina del pop e mi piace tantissimo la sua voce. È la voce femminile pop che mancava nel rap italiano. Lei e Angelina sono proprio fortissime. Come fai a non chiamarle? Sono le migliori in circolazione».

Dicevi dei tuoi riferimenti pop. Quali sono?

«Tralasciando i grandi cantautori, direi che da ragazzo anche i Lùnapop e gli 883 me li sono divorati. E mi sono commosso ascoltando “La cura” di Battiato. Rosico perché non ho un'estensione vocale che mi permetta di cantare come i grandi cantautori e so anche che uno come Battiato ha scritto una canzone del genere non a 30 anni, ma affiancato da scrittori da filosofi... Poi mi piacciono robe come “My immortal” degli Evanescence e io alla fine mi sentivo in quel trip lì quando ho avuto la strumentale di “Angelo custode”. A me quella roba piace davvero tanto. Io so benissimo che “Mare calmo” non ha lo spessore di “Iris” di Biagio Antonacci, però quando mi immagino 35.000 persone che iniziano tutte insieme a cantare “ti ho guardata mentre andavo via”, proprio quelle top line da canzone italiana, comincio a sentirmi un baby Grignani, mi completa».

In “Paradiso” ci sono tanti strumenti veri, suonati.

«Infatti. È lavorare con i musicisti che mi ha fatto crescere tanto e mi fa sentire più artista che rapper. Io non rinnego nulla del fatto di essere un rapper, ne vado orgoglioso, però molti rapper rimangono rapper per sempre, altri diventano degli artisti».

Artista si diventa strada facendo?

«Eh sì, e soprattutto conoscendo la musica a 360 gradi, studiando. È la chiave per fare qualcosa che resti anche dopo. Io mi focalizzo sempre su quello. Accetto la critica che “La Divina Commedia” sia commerciale, perché lo è, ma se poi alla fine il disco va bene è perché sono bravo a fare il mio lavoro. Alla fine, all'interno di “Divina Commedia” c'è “Intro” che è il brano migliore della mia carriera. Per fare un disco che rimanga devono esserci pezzi "conscious", dove parli di te, devono esserci i "banger", dove non fai addormentare le persone, e poi, come io sempre faccio, descrivere stati d'animo che sono immortali. Ci sono tante persone che magari pensano: “Ah questo pezzo è pop, parla d'amore” e lo skippano, poi il giorno che hanno una delusione d'amore tornano lì e ascoltano la canzone, piangono e dicono: “Ah, ora ho capito cosa intendeva dire!”. Certe canzoni vanno ascoltate nel periodo giusto della vita, nella dimensione giusta».

In un verso dici: «Ho conosciuto mio padre». Ti va di parlarne?

«È una cosa fresca. Non avevo alcuna aspettativa, non sono un figlio deluso e sono una persona che porge tanto l'altra guancia. L'ho conosciuto a casa sua a Genova, conoscevo già sua sorella, mia zia, da un po' di tempo… È difficile riassumerti tutto questo, perché sono cose più che private, intime. Però sono molto soddisfatto dell'incontro e mi sento una persona più completa a guardare negli occhi chi mi ha messo al mondo».