thasup, ecco “C@ra++ere s?ec!@le” il nuovo album del rapper-cartoon

Il 30 settembre esce l’album del giovane artista romano che ha sbancato lo streaming Alessandro Alicandri







Nel 2019, tha Supreme ha dato vita a una piccola rivoluzione. Il giovane artista romano nato nel 2001, fratello della cantante Mara Sattei, si è fatto conoscere senza mai mostrare il suo volto (ma solo un alter ego disegnato come un cartone animato), collaborando con i più grandi nomi della musica rap e trap.

È arrivato al successo prima come produttore, poi con il suo canto in “corsivo”, quasi incomprensibile ma efficace nel conquistare il cuore dei giovani. A tre anni dall’album d’esordio “23 6451” (si legge “Le basi”), ha cambiato nome in thasup e il 30 settembre pubblica “C@ra++ere s?ec!@le” (si legge “Carattere speciale”).

Si sa poco sul contenuto ma di certo c’è “Bubble”, hit dell’estate dove lo affiancano Salmo e Takagi & Ketra. E poi “S!r!” (si legge “Siri”) con Lazza e Sfera Ebbasta, singolo da settimane ai vertici della classifica di Spotify. L’album contiene 20 canzoni e dieci collaborazioni più pop rispetto al passato: tra i nomi già ufficiali ci sono anche Rkomi, i Pinguini Tattici Nucleari e Coez.