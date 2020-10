The Bluebeaters: “Shock!” è il nuovo album tutto in italiano

09 Ottobre 2020 | 16:46 di Redazione Sorrisi

Esce il 9 ottobre per Garrincha Dischi “Shock!”, il nuovo album di The Bluebeaters che per la prima volta raccoglie 12 brani inediti tutti in italiano. Ad arricchirlo numerose collaborazioni da Coez a Bianco, Zibba e Lo Stato Sociale, Willie Peyote e Cimini.

Per la band torinese - che nasce come cover band di pezzi ska, rocksteady e soul – era giunto il momento di interpretare canzoni «Che fossero nostre, è stata proprio un’esigenza che non stai neanche a spiegarti» commenta Patrick “Pat Cosmo” Benifei.

Un viaggio tra generi diversi anticipato dai singoli “Ancora un giorno” insieme a Willie Peyote, “Mamma perdonami” in duetto con il co-autore Coez, ma anche “La relatività” (complici questa volta Carota de Lo Stato Sociale e Cimini) e “Se le foglie cadono” scritto con Zibba.

La tracklist

1 – “La relatività”

2 – “Mamma perdonami” feat. Coez

3 – “Come uno shock”

4 – “Sette bastardi”

5 – “Ancora un giorno” feat. Willie Peyote

6 – “Solo guai”

7 – “Valentina”

8 – “A metà” feat. Cimini

9 – “Tempo”

10 – “Il caffè e le rose”

11 – “Se le foglie cadono”

12 – “Un inverno stupendo”