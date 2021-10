“The lockdown sessions”, il nuovo album di Elton John

Esce il 22 ottobre l’album che il cantante inglese ha registrato durante il lockdown Elton John Francesco Chignola







Sarà una frase fatta, ma dalla dolorosa esperienza della pandemia molti sono riusciti a tirare fuori qualcosa di memorabile. Nel caso di Elton John, l’isolamento ha portato almeno un frutto tangibile: il suo nuovo album “The lockdown sessions”, che esce il 22 ottobre e tradisce fin dal titolo la sua natura. Si tratta infatti di una raccolta di canzoni che l’estroso artista britannico ha registrato nell’ultimo anno e mezzo collaborando con artisti di ogni genere.

«L’ultima cosa che mi aspettavo durante il lockdown era di fare un album, eppure sono continuati a spuntare singoli progetti» ha dichiarato Elton John. «Le sessioni di registrazione dovevano essere fatte a distanza, cosa che non avevo mai fatto prima, o con regole di sicurezza molto severe, separati da schermi di vetro».

Alcune delle canzoni incluse nel disco le conosciamo già, come il singolo “Cold heart” interpretato con Dua Lipa (un medley di successi di Elton reinventati dai produttori australiani Pnau) o la cover di “Nothing else matters” dei Metallica cantata al fianco di Miley Cyrus. Ma ci sono altri ospiti a sorpresa che danno voce a brani inediti: tra questi Charlie Puth con “After all”, Lil Nas X con “One of me”, Eddie Vedder (leader dei Pearl Jam) con “E-ticket”, Stewie Wonder con “Finish line”.

Ascoltiamole tutte in attesa di vedere Elton John il 4 giugno 2022 allo stadio di San Siro, a Milano, per il suo attesissimo concerto d’addio.