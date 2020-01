Thomas: «Con “Imperfetto” volevo sorprendere il mio pubblico»

21 Gennaio 2020 | 16:48 di Giulia Ciavarelli

L'importante è partecipare, dicono in molti, e Thomas sembra aver fatto suo lo spirito di questo motto. Soprattutto durante la recente avventura tra le Nuove Proposte di Sanremo. «È stata un'esperienza molto costruttiva e ho avuto modo di confrontarmi con tanti altri artisti arrivando in finale» ci dice subito, con la sua consueta pacatezza, appena gli chiediamo di raccontarci com'è andata. A un passo dal palco dell'Ariston perde la sfida con Leo Gassman e sfuma il sogno di cantare al festival. A renderlo orgoglioso c'è però il nuovo album "Imperfetto" in uscita il 24 gennaio con la produzione di Giordano Colombo e Federico Nardelli.

Il primo assaggio del disco è proprio il brano che Thomas ha scelto di portare a Sanremo: «Ho scritto "Ne80" insieme a Danti in un solo pomeriggio. Era da tempo che volevo raccontare il mio punto di vista in una canzone, parlo dell'imperialismo mediatico e il modo in cui i social contaminano la realtà in chiave ironica. Il sound richiama agli Anni 80, il periodo che più mi ha ispirato».

Una canzone che si abbina perfettamente anche alla sua personalità: «A volte mi sento fuori tempo, talvolta un alieno rispetto a questo periodo e ai miei coetanei».

Per un perfezionista - come si definisce lui stesso - "Imperfetto" è un compromesso e un modo per accettare la realtà: «Il titolo dell'album è la parola chiave più giusta per descrivere come sono adesso» ci racconta. Nei sei brani che compongono la tracklist c'è il tocco di due produttori: Giordano Colombo, batterista dei suoi tour, e Federico Nardelli, che ha firmato le produzioni di Ligabue e Gazzelle.

«Giordano conosce il mio approccio e sa come imposto i brani, è stato anche un lavoro più personale. Federico, invece, ha fatto un lavoro di ricerca del suono pazzesco, è stato bello vivere ogni fase con loro e avere un confronto diretto per trovare la giusta combinazione» ci dice.

«Non vedo l'ora di consegnare di persona il disco, e raccontare di quanto sia orgoglioso del risultato. In alcune date suonerò anche dal vivo» ci svela. Anche se conta di tornare presto ad esibirsi (e ballare) su un palco, intanto i fan potranno incontrare Thomas durante il tour dei firmacopie: con partenza da Bassano del Grappa, passerà per Firenze, Bologna, Milano, Mestre e Roma.

LA TRACKLIST

1. Ne80

2. Tokio

3. Nobody

4. Portami via

5. Contro verso

6. Klessidra



LE DATE DEI FIRMACOPIE

24 gennaio - Bassano del Grappa C.C. Il Grifone ore 18.30

25 gennaio - Firenze, Galleria del disco c/o Caffe Letterario ore 15.00

25 gennaio - Bologna Mondadori, Via d’Azeglio ore 18.30

26 gennaio - Milano Mondadori Piazza Duomo ore 16.00

27 gennaio - Mestre C.C Nave De Vero ore 17.00

28 gennaio - Roma Discoteca Laziale ore 16.00