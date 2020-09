Tiziano Ferro annuncia il suo primo album di cover: ecco cosa ascolteremo il 6 novembre 2020

L'artista in diretta su Instagram racconta i dettagli della sua nuova opera, la prima di canzoni già note

01 Settembre 2020 | 17:43 di Alessandro Alicandri

Tiziano Ferro è pronto a tornare con nuova musica. Anzi, con la musica che ama di più e che tutti già amiamo. Si chiamerà "Accetto miracoli - L'esperienza degli altri” e uscirà il prossimo venerdì 6 novembre 2020, lo stesso giorno del documentario a lui dedicato in uscita su Amazon Prime, ovvero “Ferro”. Il primo singolo sarà “Rimmel” di Francesco De Gregori, in uscita come primo singolo giovedì 3 settembre. Ecco la lista dei brani con alcuni dei dettagli e collaborazioni.

“Perdere l'amore” di e con Massimo Ranieri

“Portami a ballare” di Luca Barbarossa

“Nel blu dipinto di blu (Volare)” di Domenico Modugno

”Bella d'estate” di Mango

“Piove” di Jovanotti (solo vocale, con “Box of Beats”)

“Morirò D'Amore” di Giuni Russo

“Sigarette and Coffe” di Scialpi

“Margherita” di Riccardo Cocciante

“E ti vengo a cercare" di Franco Battiato

"Almeno tu nell'universo" di Mia Martini

“Non escludo il ritorno” di Franco Califano

“Ancora ancora ancora“ di Mina

“Rimmel” di Francesco De Gregori, sarà il primo singolo.