“Il mondo è nostro” è il nuovo album di Tiziano Ferro. La tracklist e le collaborazioni

Abbiamo una data di un ritorno molto atteso. L'artista è pronto per sorprenderci ancora Alessandro Alicandri







Tiziano Ferro ha annunciato il suo prossimo album. Si chiamerà “Il mondo è nostro” e ha deciso di presentarlo con queste parole: «Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena. Il mondo è nostro - 11/11/22».

Il nuovo disco di Tiziano Ferro uscirà l'11 novembre 2022. L'ultimo album di Tiziano "Accetto miracoli" risale al 2019, sempre il 22/11 (Coincidenze? Non crediamo proprio) seguito poi dal disco di sole cover "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri”. Dopo tre anni, le aspettative come sempre nel suo caso, sono altissime.

Tra i brani che compongono “Il mondo è nostro” anche il primo singolo estratto “La vita splendida”, del quale è già disponibile anche il video ufficiale.

L’album ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come Sting che con Tiziano rilegge il brano tratto dal suo ultimo album “For Her Love”, Roberto Vecchioni che duetta con Tiziano nell’inedita “I Miti”, Caparezza per la prima volta accanto a Ferro in “L’angelo degli altri e di se stesso”, thasup che condivide con Tiziano “r()t()nda” e l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini che torna alla musica in “Ambra/Tiziano”.

Questa la tracklist di “Il mondo è nostro”:

Il Paradiso Dei Bugiardi Il Mondo È Nostro La Vita Splendida Addio Mio Amore La Prima Festa Del Papà r()t()nda con thasup Mi Rimani Tu A Parlare Da Zero L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso con Caparezza Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini I Miti con Roberto Vecchioni Quando Io Ho Perso Te For Her Love (Sempre Amata) con Sting

Cresce l’attesa anche per il ritorno live di Tiziano Ferro con il "TZN 2023 tour", ecco il nuovo calendario: