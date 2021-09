Tommaso Paradiso: arriva l’album “Space Cowboy” e il nuovo singolo

Dal 15 settembre un nuovo singolo, mentre il nuovo disco arriverà a gennaio 2022, in tempo per il tour primaverile Redazione Sorrisi







Dopo quasi un anno di silenzio e con un tour nei palazzetti già riprogrammato alla primavera 2022, Tommaso Paradiso è pronto a tornare. L'ex cantante dei The Giornalisti sceglie i social per annunciare il nuovo disco, dal titolo "Space Cowboy", che uscirà a gennaio 2022. Non bisognerà ancora attendere a lungo per sentire invece il primo singolo, di cui ancora non rivela il titolo, che sarà disponibile a partire dal 15 settembre.

Prodotto da Federico Nardelli, il disco mescola la sua vena più poetica con l’irriverenza dei suoi brani più scanzonati. «Sono sul precipizio dell'emozione o come urlerebbe il poeta: "Sto gonfio d'amore"» commenta il cantautore su Instagram