Tommaso Paradiso: «”Space Cowboy” è un disco senza tempo»

Per il suo debutto da solista, Tommaso Paradiso sceglie di miscelare un suono che guarda alle icone italiane, alla magia del cinema e si ispira ai mitici anni Ottanta: dopo molte anticipazioni, venerdì 4 marzo arriva su tutte le piattaforme digitali l'atteso "Space Cowboy", la prima opera del cantautore romano a tre anni dal singolo "Non avere paura". Il primo di una lunga serie di hit che hanno fatto breccia nel cuore delle radio e conquistato anche i fan più nostalgici, quelli che lo hanno iniziato a seguire sin dai primi concerti con i Thegiornalisti.

«Cosa è cambiato rispetto a quando avevo una band? In studio siamo sempre io e il produttore»: dunque, stesso suono e stessa sensibilità nei testi anche per questo album, che vede l'intensa collaborazione di Federico Nardelli, figura già nota per i lavori con Ligabue, Ultimo e Gazzelle.

La tracklist conta undici tracce, tutte nate in questi anni di tempeste emotive dove la paura e la solitudine hanno spesso sovrastato la voglia di ricercare uno spiraglio di serenità. Il "cowboy dello spazio" non mette da parte il suo lato più sognante e malinconico, tratto distintivo delle precedenti composizioni musicali, ma ci aggiunge un po' di rock e numerosi riferimenti a temi e canzoni italiane.

Nel viaggio di Paradiso si parte con il pianoforte di "Guardarti andare via", ci si imbatte in "Space Cowboy", manifesto poetico dove si amalgamano i riferimenti estetici del mondo americano e la tradizione italiana («Tu vuo’ fa’ l’americano ma nel cuore c’hai Vasco») fino alla collaborazione con Franco 126 in "Amico vero". Dell'album conoscevamo già i singoli "Magari no", "La stagione del cancro e del leone", "Lupin" e "Tutte Le Notti"; quest'ultimo sarà accompagnato da un videoclip con protagonista Christian De Sica.

«"Space Cowboy" lo amo come tutti gli altri. È un disco senza tempo e forse, solo perché sto semplicemente invecchiando, mi fa piangere più degli altri» scrive sui social dopo l'uscita del progetto.

Al ritorno discografico, Tommaso Paradiso affianca altre due notizie: il suo debutto al cinema come regista, "Sulle nuvole" è il titolo della pellicola in uscita nelle sale ad aprile, e l'atteso annuncio di un tour nelle principale città italiane. Non si svolge, come previsto, nei palasport ma "Space Cowboy Tour" trasloca nei teatri: dalla partenza a Jesolo, si prosegue con Napoli, Bari, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Milano, Roccella Jonica e Taormina.

