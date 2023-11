Tony Hadley annuncia un nuovo disco sul palco di Elio

Esibizione a sorpresa con Le Storie Tese a Milano. A febbraio il prossimo lavoro in studio e il tour Tony Hadley Credit: © Martin Shaw Lorenzo Di Palma







Tony Hadley, l’ex cantante degli Spandau Ballet, ha sorpreso il pubblico degli Arcimboldi a Milano, che giovedì, 16 novembre, assisteva al concerto “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” di Elio e Le Storie Tese, irrompendo a sorpresa sul palco per dar vita a un divertente scambio con la band. Infatti, mentre questa accennava la hit degli Spandau Ballet “Gold”, Hadley, fino a quel momento rimasto anonimo, dalla platea si è rivolto a Elio in dialetto milanese dicendogli: “Te set minga bùn, barlafus!” (non sei capace, incompetente!). Allora Elio lo ha invitato sul palco sfidandolo a fare di meglio e lui, prendendo possesso del microfono, ha cantato il brano, scatenando l’inevitabile entusiasmo del pubblico, e poi una cover di Elvis Presley, “Suspicious Minds”.

Inoltre, Tony Hadley ha rivelato di essere in Italia per annunciare che nel 2024 tornerà con un nuovo tour e un nuovo disco. Il disco arriverà a distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro in studio “Talking To The Moon” e il successivo tour partirà a febbraio con due date già confermate, il 22 al Teatro Comunale di Cesenatico (FC) e il 23 al Teatro Comunale di Carpi (MO), che sono già Sold Out. Nuove date e ulteriori dettagli saranno annunciati a breve attraverso i canali ufficiali dell’artista.