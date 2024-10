“Tutta vita” di Olly: il significato delle canzoni dell’album, citazioni, autori e produttori

Dal 25 ottobre, arriva in streaming, cd e vinile il nuovo progetto dell'artista in cima alle classifiche Alessandro Alicandri







Quando Olly (all'anagrafe Federico Olivieri) descrive il suo terzo album di inediti "Tutta vita" arrivato dopo "Io sono" e "Il mondo gira" dice: «Raga alla fine sono canzoni, cioè posso descriverle quanto volete, però ascoltatele e basta, secondo me spaccano». Ecco quindi tutte le informazioni, i riconoscimenti, gli autori, i produttori e le frasi più belle (con tantissime citazioni dai testi delle canzoni) prese dal disco in uscita il 25 ottobre 2024.

"È festa"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "È festa" è un motto nato al compleanno di JVLI, il produttore dell’album, ed è una frase molto cara a Olly che lo ha accompagnato nei momenti più importanti della sua vita, anche sul palco di Sanremo. Questo disco non poteva che iniziare con questa canzone, pensata anche per i live e che sprigiona energia. Il ritornello dice “È festa quando oooh / ma pure quando laalaalaaa” - è festa sempre, nel bene e nel male. "È festa" è una celebrazione, un brano veloce che parla del valore dell’amicizia, tanto che nel ritornello le voci registrate sono di un gruppo di amici di Olly e JVLI.

Citazione del testo:

"E sei festa pure tu, che non l’hai capito mica

Ma mi fai venire voglia, di svegliarmi la mattina"

"I cantieri del Giappone"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "I cantieri del Giappone" è uno dei brani che più si inserisce nel solco del precedente disco “Gira il mondo gira”, quasi “un ibrido dance”. Nata da un giro di basso, racconta quel momento di paura e di incertezza che chiunque si trova a vivere in un determinato momento della vita, quando si capisce che è il momento di tenere la mente salda e i piedi per terra. "I Cantieri del Giappone" per Olly rappresentano la rapidità: “nella mia testa ho quest’idea che i cantieri del Giappone siano super efficienti, nascono e si chiudono molto rapidamente”. La seconda strofa è rivolta al settore discografico di cui anche Olly fa parte, mettendo a confronto il pensiero comune per cui la vita degli artisti sarebbe sempre elettrizzante con il loro impegno, invece, nel far capire che chi fa musica non è un supereroe, ma una persona normalissima.

Citazione del testo:

"Siamo diventati saturi

Dando colpa ai discografici

Senza tempo per andarcene

Da scrivere per indole

A colorare un carcere"

"Per due come noi" con Angelina Mango

Scritto da Federico Olivieri, Angelina Mango / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Per due come noi" con Angelina Mango è l’ultimo singolo uscito prima della pubblicazione dell’album, realizzato insieme alla cantautrice Angelina Mango. È il brano di cui Olly ha il ricordo più vivido. "Per due come noi" parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali. Di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi. Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico, ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.

Citazione del testo:

"Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro"

"Quei ricordi là"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Quei ricordi là" è stata una delle ultime canzoni scritte per l'album. Olly racconta come si immagina tra qualche anno, vede sé stesso da anziano, con una bella famiglia, su un’amaca e su un’isola lontana. Arricchita da un sound urban con molte chitarre, "Quei ricordi là" ha una forte componente emozionale che però fa mantenere il sorriso sul volto di chi l’ascolta dall’inizio alla fine.

Citazione dal testo:

"Tra qualche anno mi vedo

Su un'amaca sotto un baobab

Solo e fuori dai radar

Ma su teche teche tè"

"Noi che"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI, produzione addizionale di Enrico Brun

Significato ufficiale: "Noi che" a livello di suono è il brano che si lega maggiormente al primo disco di inediti di Olly, è la canzone della libertà. Questo brano dà l’idea del tipo di frenesia che il cantautore si aspetta da questo mondo: un mondo libero, in cui la gente, per esempio, decide di tatuarsi solo per il gusto di farlo. È un pezzo ruvido, scritto per essere suonato live e cantato insieme al pubblico.

Citazione dal testo:

"Noi che a mano a mano di Rino Gaetano tutta sera

Perché che fretta c’era, Maledetta primavera!"

"Devastante"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Devastante" raffigura l’inizio di un percorso sempre più cantautorale per Olly, è il riassunto di una visione di amore incondizionato, il racconto di tutto il bene esistito tra due persone e che resiste nonostante le difficoltà, concentrandosi sul bello che c’è stato. "Devastante" è una ballad dal sound pop, che esprime il desiderio di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ciò che questo può comportare.

Citazione dal testo:

"Il panico e gli attacchi

Il rumore dei tuoi tacchi

L'umore dei tuoi sbalzi"

"A noi non serve far l’amore"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "A noi non serve far l’amore" è una ballad che mette in musica il tentativo di evitare il confronto profondo tra due persone, una sorta di meccanismo di difesa. Quando arriva il momento di confrontarsi veramente, spesso scatta una reazione di chiusura e protezione che porta a innalzare un muro tra due persone, rendendo difficile una connessione autentica. Questo processo porta Olly a immaginare un tradimento simbolico, rappresentato dal cambiamento radicale tra la prima strofa e la seconda parte del brano.

Citazione dal testo:

"Non hai bisogno di conferme

Che a te non servono le stelle,

Perché nel buio più assoluto

Senza alcun riferimento

Ti fideresti ciecamente"

"Sopra la stessa barca" con Enrico Nigiotti

Scritto da Federico Olivieri, Enrico Nigiotti / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Sopra la stessa barca" con Enrico Nigiotti è una canzone che non parla necessariamente dell’amore tra due persone, ma da cui si evince come Olly viva la vita, la sua quotidianità insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, ovvero tutti sono sulla stessa barca. L’immagine è proprio quella di un gruppo unito in cui tutti cantano insieme questa canzone unendo le voci, gli uni con gli altri, trasformandosi quasi nella celebrazione dell’amore più puro e sincero. La collaborazione con Enrico Nigiotti è figlia di un rapporto stretto, seppur recente, tra i due cantautori. È stato l’ultimo tassello inserito in "Tutta vita".

Citazione dal testo:

"E cadere non è perdere

Per chi vive come noi

Perché bruciare in fondo è splendere

Per chi vive come noi"

"La lavatrice si è rotta"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "La lavatrice si è rotta" è un brano costruito sulla descrizione di alcune situazioni semplici e comuni. All’interno del disco ci sono alcune canzoni che arrivano più dirette e che sono a tratti più complesse, mentre "La lavatrice si è rotta" è volontariamente un brano più leggero, «Venivo da sessioni di scrittura molto intense, complesse e anche cupe, mi serviva un po’ di leggerezza…ed ecco questo brano». La canzone ha chiaramente diversi rimandi alla musica anni ‘80, grazie anche all’utilizzo del sax che rimanda a grandi cantautori come Antonello Venditti o Vasco Rossi.

Citazione dal testo:

"Mi dai fastidio ma basta, abbassa, abbassa la voce

Che non sei mica la sola che piange

Che non sa ancora sbucciare le arance

C’è stato il tuo compleanno

E non l’ho dimenticato"

"Scarabocchi"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Scarabocchi" è la ninna nanna dell’album che racchiude un profondo senso di vulnerabilità e una riflessione personale molto intensa sulla complessità delle relazioni e del confronto con le proprie sensazioni. Gli "Scarabocchi" sono un complesso di emozioni che si intrecciano tra paura, desiderio di vicinanza, senso di colpa e una profonda consapevolezza di ciò che è stato trascurato o perso. Una confessione che, pur nel suo dolore, trova una sua dolcezza, come una ninna nanna che culla anche le parti più fragili e imperfette di ogni essere umano.

Citazione dal testo:

"Ma chi l’ha detto che la gente come noi non ha mai niente da rimpiangere?

Noi che impariamo meno dai telegiornali che dai muri delle strade

Perché conta con chi piangi

Con chi dormi e con chi parli

Se sai già che sarà sveglio fino a tardi ad aspettarti"

"A squarciagola"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "A squarciagola" è il primo singolo di "Tutta vita". È il racconto di quando capita di sentirsi momentaneamente persi nella vita, usciti da un insieme di momenti che hanno avuto un impatto forte nella vita, in cui ci si trova senza una bussola che ricordi in che direzione si debba andare, diventando quasi un circolo vizioso dal quale le cose sono viste solo in maniera superficiale. «E non vado fino in fondo nelle cose da un po'» canta Olly, raccontando la sensazione di paralisi di fronte ai bei momenti, quel sentirsi in dovere di provare emozioni forti, ma di non riuscire a farlo.

Citazione dal testo:

"Cerco trucchi e codici però non ne usciamo

Siamo un paio di forbici, uniti separiamo"

"Il campione"

Scritto da Federico Olivieri / Federico Olivieri, Julien Boverod

Prodotto da JVLI

Significato ufficiale: "Il campione" è la traccia dei saluti e degli abbracci, il perfetto outro del disco, in cui Olly racconta la storia di una persona che affronta la vita di tutti i giorni, una vita impegnativa e sostanziosa fatta di alti e bassi. Il messaggio dietro questo testo è in realtà molto semplice: “il campione si vede qua” è una frase che, ancora una volta, appartiene a Olly e al suo gruppo di amici e scherzosamente viene usata per dare forza nei momenti di difficoltà. Il campione diventa così un inno alla perseveranza e alla capacità di rialzarsi, un invito a non arrendersi anche quando la vita diventa complicata.



Citazione dal testo:

Siamo quelli che comunque se la ridono, anche in bilico sul lastrico

Quelli che ci sembra il minimo, dire vado sempre al massimo