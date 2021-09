Ultimo annuncia l’uscita dell’album “Solo”

A più di due anni da "Colpa delle favole", il cantautore romano torna con un disco introspettivo in uscita il 22 ottobre Giulia Ciavarelli







«Sto tornando» aveva annunciato poche settimane fa su Instagram, ora Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, annuncia l'uscita del nuovo album: si intitola "Solo" e uscirà il 22 ottobre.

Lontano dalla scena musicale dopo l'ultimo "Colpa delle favole", il cantautore romano torna con un bagaglio di record e successi: 45 dischi di platino, 17 dischi d'oro e il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019).

«Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli…dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni» spiega lui stesso sui social.

«Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio, perché penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla» conclude.

La cover del nuovo album

Già dai primi dettagli, "Solo" sembra essere un album totalmente introspettivo che mette al centro l'essere umano. La penna inconfondibile di Ultimo torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Il progetto discografico che sta per uscire è il primo album dell'artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records: «Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo».

Da mercoledì 22 settembre è disponibile il preorder di CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.