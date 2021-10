Ultimo: nel nuovo album “Solo” c’è «Tutta la sincerità possibile»

Da venerdì 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali, il disco mette al centro l'essere umano e tutte le sue fragilità Giulia Ciavarelli







A due anni e mezzo dallo straordinario successo di "Colpa delle favole", album più venduto del 2019, finalmente Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, torna a raccontarsi "a cuore aperto" con un disco molto atteso da tutti i fedelissimi fan dell'artista. È possibile ascoltare le 17 tracce di "Solo" da venerdì 22 ottobre su tutte su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

L'album è un percorso introspettivo, che mette al centro l'essere umano e tutte le sue fragilità, con un tratto stilistico ben riconoscibile: Ultimo si mette a nudo in testi potenti che riescono a raccontare tutte le emozioni e le sensazioni provate in questi anni di silenzio e lontananza dal pubblico.

Primo lavoro autoprodotte dalla sua etichetta Ultimo Records, il nuovo lavoro discografico è stato anticipato da svariati singoli: da "Niente" a “Tutto questo sei tu” (doppio disco di platino), “22 settembre” (doppio disco di platino), “7+3” e “Buongiorno vita” (disco di platino). Nell'album è presente anche l’inedita “Supereroi”, brano che sarà la colonna sonora del nuovo omonimo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film, la cui uscita nelle sale è prevista il prossimo Natale.

La copertina dell'album

«In questi 2 anni mi avete chiesto perché fossi poco presente sui social, ora lo capirete dalle canzoni. Ho scritto cose che non ho confessato neanche agli amici più stretti. In questi brani troverete tutta la sincerità possibile. È come postare sui social una foto completamente nudi. Ecco la sensazione. Sto per far sapere come ho passato questo periodo molto difficile per me, senza segreti. Da mezzanotte, questo disco parlerà di Niccolò meglio di qualsiasi altra cosa che io possa fare o dire nella mia vita» racconta il cantautore sui social.

"Solo" è acquistabile nel formato fisico come CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), di cui il CD è già esaurito, oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate. Queste ultime realizzate da Luca Arancio e ideate da Ultimo stesso, si rifanno ai 17 brani del disco e ne fotografano il significato.

La tracklist

Il bambino che contava le stelle

Niente

Sul finale

Solo

Spari sul petto

Isolamento

Quel filo che ci unisce

Supereroi

La finestra di Greta

Buongiorno vita

Quei ragazzi

Non sapere mai dove si va

22 settembre

7+3

Tutto questo sei tu

Non amo

2:43 AM