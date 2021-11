“Un Natale favoloso” è il nuovo album di Carolina Benvenga e Topo Tip

Da venerdì 26 novembre in tutti gli store arriva la colonna sonora per le festività firmata dalla star della tv dei ragazzi Giulia Ciavarelli







«Per la gioia di grandi e piccini, trascorreremo insieme le feste natalizie»: Carolina Benvenga, la star della tv dei ragazzi, insieme al suo simpatico amico Topo Tip, renderà indimenticabile il prossimo Natale grazie all'uscita del nuovo album "Un Natale favoloso" (Sony Music).

Disponibile da venerdì 26 novembre, il disco contiene 11 canzoni natalizie tra cui 2 adattamenti in italiano, 4 inediti composti dalla beniamina dei più piccoli e anche brani in inglese e spagnolo. Troverete il cd anche in edicola con Sorrisi a un prezzo di 9,90€ (oltre al costo della rivista).

“Un Natale favoloso” è anche un progetto inclusivo e partecipativo: attraverso canzoni e spassose coreografie, genitori e figli si potranno divertire e vivere la magia delle feste attraverso momenti di allegria e spensieratezza.

Insieme al disco, come annuncia la stessa Carolina sui social, ci sarà anche un libro (un booklet nella versione in edicola con Sorrisi) con tutti i testi delle canzoni e una piccola favola di Natale da leggere ai bambini ricca di illustrazioni colorate e divertenti.

La colonna sonora del Natale sarà presentata per la prima volta dal vivo alla Milano Music Week, sabato 27 novembre in Piazza XXIV Maggio, nell’esclusiva location Rockol-Ubiqo, che per l’occasione si trasformerà nel magico villaggio di Natale. Durante tutta la giornata si susseguiranno tantissime attività per i più piccoli e le famiglie, tra giochi, magia, esibizioni speciali e tanta musica.