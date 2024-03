“Un segno di vita” di Vasco Brondi, canzoni d’amore e di apocalisse

Dopo il tour per celebrare i 15 anni di "Canzoni da spiaggia deturpata", è disponibile il sesto album: 10 brani di "pop impopolare" Vasco Brondi Credit: © Valentina Sommariva Marco Villa







Il 15 marzo esce per Carosello Records “Un segno di vita”, il sesto album di Vasco Brondi dall’inizio della sua carriera musicale con il nome d’arte Le Luci della Centrale Elettrica. Dieci canzoni come dieci fuochi nella notte, per illuminare il buio. Arriva dopo il tour di celebrazione per i 15 anni del tuo primo disco “Canzoni da spiaggia deturpata” e arriva anche un mese dopo aver compiuto 40 anni.

Com’è stato vivere questo cortocircuito che ti ha riportato indietro nel tempo e contemporaneamente ti ha fatto festeggiare un compleanno così simbolico?

Da una parte mi viene da dire che questo disco assomiglia di più ai primi che all'ultimo, che si chiamava “Paesaggio dopo la battaglia”. Me ne sto rendendo conto in questi giorni, mentre preparo le scalette per il tour. Forse anche per reazione: era un disco lento, con tante ballate, questo ne ha due e basta, il resto è molto immediato. Abbiamo voluto fare un tour in locali in cui avevo suonato ai tempi del primo disco, avevo voglia di ritrovare quella dimensione con quell'energia, quell'essenza di essere lì tutti insieme. È un po’ un cortocircuito questo dei quarant'anni, sto facendo musica da quindici anni, quindi mi viene da dire che allora è proprio quello che sto facendo nella vita. Io sono sempre stato molto precoce, il più piccolo in ogni situazione. Ho iniziato a lavorare a diciassette anni, ho iniziato a vivere da solo a diciannove. Invece adesso a quaranta sono in estremo ritardo sullo standard istituzionale. Questa cosa mi diverte molto.

Nell’ultimo album si parlava di pandemia, di battaglie personali, c’erano tanti passaggi molto intensi. Questo è un disco molto più aperto: la prima traccia “Illumina tutto” è molto chiara già dal titolo.

Ci sto ragionando meglio adesso, però è stato così anche per me, non solo per le canzoni. È stato il primo disco che ho registrato senza stress, è stata proprio una gioia. E anche adesso mi piace l'idea di cantarlo, di portarlo dal vivo, perché ha una sua diversa leggerezza. Sarà stato anche il fatto che ho deciso di scardinare una serie di regole, fra cui non andare a registrare in uno studio perfetto, dove tutto suonava a meraviglia. Con Federico Dragogna dei Ministri, uno dei produttori del disco, siamo andati in montagna dallo scrittore Paolo Cognetti, a registrare in un rifugio a 2500 metri. Ci siamo adattati, ma era un’altra cosa: per la prima volta mi sono goduto le registrazioni di un disco, facendo le camminate la mattina, accendendo il fuoco tutti assieme la sera. Secondo me le canzoni sono molto trasparenti in questo senso, perché metà del disco l’abbiamo fatta lì e questa atmosfera si sente. Questi tempi sono considerati tempi bui, ma come sempre nella storia umana in ogni tempo c’è il buio e c’è la luce. Mi interessava portare dei segni di vita, usare le canzoni come se fossero dei fuochi nella notte, dei fuochi attorno a cui scaldarsi, dei fuochi che bruciano ma che fanno luce e possono schiarire questi tempi. Nelle “Città invisibili” Calvino diceva che bisogna cercare quello che nell'inferno non è inferno e "Farlo durare, dargli spazio”. Ecco nel disco c'è quella cosa lì: in mezzo all'inferno, cercare di non essere inferno.

Nel disco c’è un pezzo in cui canti con Nada. Se non sbaglio è la prima volta che c’è un’altra voce in un tuo pezzo, come mai proprio lei?

In realtà avevo cantato con Rachele Bastreghi dei Baustelle in “Un campo lungo cinematografico”, un pezzo per la colonna sonora di “Ruggine”, film di Daniele Gaglianone. Ma è passato tantissimo tempo, credo fosse il 2011. Per questo disco avevo pensato alla possibilità di collaborazioni, ma mi sembrava che non ci fosse spazio da nessuna parte. Poi ho scritto “Fuoco dentro” e ho immaginato subito di cantarla con Nada. L'avevo conosciuta anni fa, quando fece un tour con gli Zen Circus come band. Avevo capito che era una di noi e, da sempre, tra i miei dischi preferiti ce ne sono un paio suoi. Un altro disco che amo è “Sorella sconfitta” di Massimo Zamboni, un capolavoro, e anche lì c’è Nada che canta. Quando è uscito il mio ultimo album, Nada mi aveva telefonato per dirmi quanto le fosse piaciuto. Mi ha detto che era colpita dalla libertà che usavo nello scrivere e così, dopo mesi che ci pensavo, le ho spedito “Fuoco dentro” e lei ascoltandola mi ha detto subito che parlava di una figura di donna che conosceva e in cui si riconosceva. Poi ha ascoltato tutti i pezzi e mi ha dato questa definizione del disco che è molto forte: sono tutte canzoni d’amore e di apocalisse.

Un aspetto molto interessante di queste canzoni sono gli arrangiamenti: c’è un pezzo che si chiama “Incendio” in cui si sentono echi dei REM. Come avete lavorato alla confezione dei brani?

Per la prima volta ho lavorato con diversi produttori: ho fatto due pezzi con Matteo Cantaluppi, tre con Federico Nardelli, uno con Taketo Gohara e gli altri con Federico Dragogna. Mi è sembrato che la cosa più sperimentale che potessi fare fosse lavorare con la forma canzone classica, strofa-ritornello, e capire come il mio modo di scrivere potesse stare lì dentro. Mi sono chiesto: com'è possibile allargare i confini rimanendo dentro una forma canzone così, che poi è una canzone pop? Il diario di lavorazione che accompagna il disco si chiama “Piccolo manuale di pop impopolare” e mi sembra il modo migliore per descrivere questo genere: un pop impopolare. Ho voluto provare a capire che effetto facessero le mie parole con delle sonorità diverse e mi sembra di aver dimostrato di essere in grado di disinnescare qualsiasi hit, anche facendola in modo pop (ride, NdR). De Andrè diceva che per lui la musica restava un tram che porta in giro le parole. Anche per me è così, ma questo tram è sempre più importante, perché è quello che fa arrivare a destinazione le parole.