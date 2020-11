Valerio Scanu pubblica un album e dvd di Natale (con Remo Girone e Massimo Lopez)

18 Novembre 2020 | 20:08 di Alessandro Alicandri

Valerio Scanu pubblica il 4 dicembre (in cd e in dvd) "Canto di Natale”, anticipato dal singolo inedito "L'aria di Natale" in arrivo il 27 di novembre. L'album è composto da alcune delle più belle canzoni delle festività in versione classica (più l'inedito) e c'è la possibilità di avere anche un dvd che racconta come in un film come è stato creato il disco. Vedremo nel progetto la collaborazione di Remo Girone e Massimo Lopez. Nella lista dei brani compare anche Irene Calvia, cantante e corista dell'ormai consueto concerto annuale di Valerio che organizza ogni anno dal 2012. Ecco la lista dei brani: Silent Night, White Christmas, Let it Snow, Winter Wonderland, Santa Claus is Coming To Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, I'll Be Home For Christmas, Jingle Bells feat. Irene Calvia, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Sleigh Ride, Rudolph The Red Nose Reindeer e l'inedito L'Aria del Natale.