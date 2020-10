Viaggio sulle orme di Guccini: “Note di Viaggio – Capitolo 2″

09 Ottobre 2020 | 8:50 di Francesco Chignola

lo scorso novembre un gruppo di artisti si è confrontato con l’opera di Francesco Guccini in un album di cover ideato e arrangiato da Mauro Pagani. Il 9 ottobre uscirà “Note di Viaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente” con altri 12 canzoni dell’artista emiliano rivisitate in modo spesso inaspettato.

«Scoprire Guccini è stato come aprire le porte sulla poesia» dice Levante, che interpreta “Culodritto”. «Cantarla davanti a lui è stato un grande esame».

A Ermal Meta tocca “Acque”: «L’ho scelta perché è in sintonia con le mie corde melodiche» dice. «Per tutti noi è un modo per trasmettere la sua musica a più gente possibile».

Fiorella Mannoia canta “Madame Bovary”: «Per la mia generazione Guccini è stato fondamentale» racconta. «Ed è un grande affabulatore».

Tra gli altri nomi coinvolti, anche Zucchero (che canta “Dio è morto”), Mahmood, Emma, Vinicio Capossela.