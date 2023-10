È arrivato “Dru”, il primo album di Drusilla Foer

«E chissà che non mi porti a Sanremo, stavolta mi piacerebbe tornarci in gara» Giulia Ciavarelli







C’è sempre una prima volta, anche per Drusilla Foer. Cinema, teatro, tv e ora il debutto con un album: «Chi l’avrebbe mai detto! Non pensavo di meritarlo». Pubblicato il 6 settembre, “Dru” contiene 13 brani di cui 12 inediti scritti da autori diversi, da Ditonellapiaga a Mariella Nava.

Gli occhi sono protagonisti della copertina: si dice che siano lo specchio dell’anima, che cosa ci rivelano i suoi?

«Nei miei c’è un viavai di persone, emozioni, dubbi e convinzioni. Sembrano calmi ma c’è un grande traffico e ne sono contenti».

Canta “ll tempo non esiste”, che rapporto ha con il tempo?

«Ne sono una grande divoratrice! Vorrei avere vent’anni in meno per arrabbiarmi, non subire il tema della vecchiaia e dedicarmi a qualcosa che ancora non ho fatto».

Duetta con Asia Argento...

«Mi piace, è seria e professionale. È una specie di “porto tranquillo”».

Se le dicessi “Sanremo”?

«Non le nascondo che mi piacerebbe tornarci per cantare, magari in gara. Lo ha fatto Emanuele Filiberto, perché non posso farlo io? Che dice?».