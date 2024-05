È l’ora dell’Eurovision Song Contest: date, cantanti e canzoni

Dalla Svezia va in onda l’evento musicale più seguito al mondo Francesco Chignola







Lo spettacolo sta per cominciare. E mai come quest’anno gli occhi del mondo sono puntati sul 68° Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia (la nazione vincitrice lo scorso anno grazie a “Tattoo” di Loreen).

Per una volta, purtroppo, le ragioni non sono solo musicali: la presenza di Israele in gara, con la cantante di origine russa Eden Golan, ha suscitato perplessità. Tanto da convincere l’organizzazione a chiedere delle modifiche che rendessero il brano meno esplicitamente ispirato al conflitto con Hamas. A nulla sono servite diverse minacce di boicottaggio: Israele resta in competizione.

A parte questo “caso”, i motori dell’evento sono già caldi. Le nazioni in gara sono 37, lo stesso numero del 2023: non c’è la Romania, ma torna il Lussemburgo, uno dei Paesi fondatori, dopo 31 anni di assenza (con Tali, un’artista di origini peruviane e israeliane).

Per l’Italia canta Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo, con una versione di “La noia” accorciata di pochi secondi (le canzoni non possono superare i tre minuti). A esibirsi per San Marino, invece, c’è una band spagnola, i Megara, che nel concorso “Una voce per San Marino” ha sconfitto Loredana Bertè. Le semifinali sono il 7 e 9 maggio (in diretta su Rai2), la finale l’11 (su Rai1). A condurre in inglese sono due svedesi, la comica Petra Mede e l’attrice Malin Åkerman, mentre il commento italiano è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Sei nazioni hanno accesso garantito alla finale: oltre alla padrona di casa (la Svezia) ci sono le “Big Five” (quelle che contribuiscono maggiormente all’evento) cioè Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Novità del 2024: queste sei nazioni dovranno comunque esibirsi in semifinale, e il nostro turno sarà il 9 maggio. Il pubblico italiano potrà votare il 9 e l’11 maggio, ma attenzione: come sempre, non si può votare per il proprio Paese.

Sono aperte da tempo le scommesse, che vedono tra i favoriti lo svizzero Nemo (con un brano sull’identità “non binaria”), il croato Baby Lasagna (travolgente, a dispetto del buffo nome) e lo scanzonato inno “Europapa” dell’olandese Joost Klein. Anche Angelina, però, spicca tra i favoriti: si esibirà con cinque ballerine con l’aiuto del coreografo di fama globale Majnoon, che ha lavorato con Madonna e Rosalía.

Ecco i Paesi più agguerriti di quest’anno tra ironia, disagio sociale e un pizzico di follia...

Armenia - Ladaniva - Jako

Il francese Louis Thomas e l’armena Jaklin Baghdasaryan portano un brano che invita le ragazze a sentirsi libere (“Jako” è il soprannome di lei).

L’austriaca Marie-Sophie Kreissl, in arte Kaleen, presenta un brano che si rifà alla dance europea degli Anni 90 in cui un rave liberatorio diventa una fuga dai problemi di ogni giorno.

Attore e cantante di Bruxelles, Mustii racconta l’esigenza di superare i nostri demoni interiori.

La più giovane in gara, di padre cipriota e madre greca, è nata e cresciuta a Sydney, in Australia, ed è anche ballerina e conduttrice tv. Il brano (“Bugiardo”) parla degli effetti dei social sulle giovani donne.

Marko Purišić è il vero nome di un artista che mescola dance, metal e punk. L’ironico brano parla della fuga ansiosa di un giovane dalla campagna.

Lui si fa chiamare così per la maglietta con un celebre logo (sarà “censurato” in diretta?). Lo affianca Henri Piispanen in una folle esibizione per un brano... sregolato!

Vincitore di “The Voice” e seguitissimo in patria, l’artista di origini algerine porta una canzone d’amore d’altri tempi.

La cantante greca di origini sudanesi mescola le sonorità del suo Paese a quelle arabe e balcane: l’obiettivo del pezzo è dare un’immagine meno stereotipata della cultura giovanile greca.

Un cuore infranto è al centro della canzone di un’imprevedibile artista irlandese dal look fantasy-dark che in tre minuti spazia tra generi diversi.

Eden è nata in Israele ma ha vissuto per 12 anni in Russia (Paese d’origine della famiglia), dove partecipò a “The Voice” e “Junior Eurovision”. La canzone (“Uragano”) si ispira al conflitto con Hamas.

Angelina si è assicurata il posto in gara dopo aver vinto il 74° Festival di Sanremo. Il brano è stato firmato da lei con Madame e Dardust e presto uscirà anche una versione in spagnolo.

Il vero nome di questo cantante lituano è Silvestras Beltė e il significato del titolo è “Aspetta”. Il tema? Sentirsi intrappolati nella vita quotidiana.

La rock band dei Gåte, guidata da Gunnhild Sundli, riporta dopo 18 anni un pezzo in lingua norvegese. Il brano folk-metal è tratto da una ballata medievale scandinava

Questo pezzo scatenato che si ispira alla techno Anni 90 è una spiritosa ode all’Europa unita (e all’Eurovision).

Ex cantante della band Years & Years e attore acclamato, Olly propone un brano elettropop su un sentimento in grado di far venire “le vertigini”.

Questa band metal madrilena capitanata da Kenzy Loevett rappresenta San Marino dopo aver sconfitto Loredana Bertè nella finale nazionale.

“Volpe” in spagnolo è un insulto per le donne ma il duo (María Bas e Mark Dasousa) lo trasforma in un inno al femminile.

I gemelli Gunnarsen, 22enni, hanno già inciso tre album e vinto l’edizione locale di “Il cantante mascherato”.

Il “codice” del titolo è quello binario, da cui l’artista della Svizzera vuole liberarsi, rompendo le consuetudini. Sul palco rappresenterà quindi le voci di chi non si sente né maschio né femmina.

A ispirare la rapper Alyona Alyona e la youtuber Jerry Heil sono Madre Teresa e la Vergine Maria, viste come simboli di amore e carità.

