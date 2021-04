È morta Milva, la grande voce della musica italiana

Ci lascia il 24 aprile una delle più grandi artiste italiane Alessandro Alicandri







Milva è scomparsa nella giornata del 24 aprile: è stata e sarà per sempre considerata una delle più grandi voci italiane. Aveva 81 anni ed è morta nella sua abitazione, con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte, come viene comunicato in una nota stampa.



Nel 2018 le è stato assegna un premio alla carriera sul palco del Festival di Sanremo, ritirato dalla figlia Martina Corgnati. Una delle sue ultime apparizioni in tv è stata nel 2010 da Massimo Giletti a “L'Arena” su Raiuno, nel quale raccontava le ragioni del suo abbandono delle scene. In collegamento in quell'occasione, c'era anche Paolo Limiti.



L'ultimo suo disco infatti risale proprio a quell'anno: il disco si chiama "Non conosco nessun Patrizio” e contiene nove cover di brani di Franco Battiato più un inedito (che dà il nome all'album) scritto sempre da Battiato.



Definita comunemente "La Rossa" per il distintivo colore dei suoi capelli, negli anni ha ottenuto una popolarità enorme anche all'estero, varcando anche i confini europei e arrivando persino in Corea e Giappone.



Tra le canzoni più conosciute del suo vastissimo repertorio ricordiamo "Alexander Platz”, “Sogno di libertà”, “La filanda” e la sua interpretazione di “Bella ciao”. Ecco a seguire un bellissimo contributo Rai del 2018 per “La vita in diretta” con la figlia di Milva, tra ricordi e musica.