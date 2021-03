È morto il dj Claudio Coccoluto, aveva 59 anni

È stato uno dei primi superstar dj italiani a essere celebrato a livello internazionale portando la house e le produzioni italiane sulle console dei club e dei festival di tutto il mondo Claudio Coccoluto Redazione Sorrisi







Nella notte del 2 marzo si è spento il dj Claudio Coccoluto, all'età di 59 anni. È stato uno dei primi superstar dj a essere celebrato a livello internazionale portando la house e le produzioni italiane sulle consolle dei club e dei festival di tutto il mondo.

Originario di Gaeta, in provincia di Latina, ha lasciato la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia nella sua casa di Cassino. Il suo grande amico e socio Giancarlo "Ginacarlino" Battafarano (con il quale aveva fondato il Goa di Roma, uno dei club più famosi al mondo) lo ha salutato così: «Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me».

Belo Horizonti, la sua produzione più famosa