È morto Nick Kamen, il cantante e modello amato da Madonna e Boy George

Lo scorso 15 aprile aveva compiuto 59 anni. Nick Kamen - famoso per brani come “Each time you break my heart”, “I promised myself” e “Tell me” - ci ha lasciati nella notte del 5 maggio. A cavallo tra fine Anni 80 e inizio Anni 90, è stato uno dei protagonisti simbolo di quel periodo magico per la musica pop. Era amato non solo dal pubblico ma anche da grandi nomi come Madonna e Boy George. Le cause della morte sono ancora ignote.

In quegli anni divenne popolare anche per aver fatto da testimonial per Levi's, spogliandosi (nello spot) dei famosi jeans in una lavanderia a gettoni. Non è una pubblicità qualsiasi: grazie anche alla colonna sonora di Marvin Gaye, quello spot permise al marchio di assumere sempre più popolarità negli anni successivi e a lui di diventare un sex symbol.