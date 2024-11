È morto Quincy Jones, aveva 91 anni

Il produttore aveva lavorato con Michael Jackson, Frank Sinatra e Will Smith Quincy Jones Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Ci ha lasciati un’icona dello Spettacolo americano, ad annunciare la morte di Quincy Jones è stato il suo pubblicista Arnold Robinson. Il produttore aveva 91 anni e si è spento nella notte di domenica nella sua casa di Los Angeles (a Bel Air) «Questa notte, con cuori pieni ma spezzati, ci troviamo a dover annunciare la morte di nostro padre e fratello Quincy Jones» ha scritto la famiglia in un comunicato «Nonostante la perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà ma più nessuno come lui».

Una carriera davvero lunga ed eccezionale la sua. Negli Anni 80 aveva prodotto gli album che hanno reso Michael Jackson una delle più grandi popstar della storia: “Of the wall”, “Thriller” e “Bad”. Ma il suo talento non conosceva limiti, spaziando da Frank Sinatra, Aretha Franklin e Donna Summer, dalle colonne sonore alla televisione - è stato uno dei produttori di un successo come “Willy, Il principe di Bel-Air”.